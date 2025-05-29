В России могут запретить Лабубу

29 мая 2025, 13:28

Сенатор Екатерина Алтабаева предложила запретить продажу Лабубу

Лабубу (Фото: Инстаграм* @labubu_shop)

В РФ могут запретить продажу игрушек-монстров Лабубу. Об этом заявила сенатор России, зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева в разговоре с «Абзацем».





По мнению Алтабаевой, в РФ нужно прекратить распространение модных игрушек. Сенатор уточнила, что Лабубу могут вызывать у детей чувство опасения и нанести ему психологический вред. Со слов зампреда комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, в России есть много производств, которые выпускают «добрые, хорошие игрушки».





«Эти игрушки [Лабубу] нужно внимательно анализировать. У нас есть ведомства, которые точно должны обратить на это внимание. Мне кажется, нужно сделать все для того, чтобы такие игрушки просто не продавались, не распространялись», — выразила свое мнение Алтабаева.