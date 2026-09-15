Рентосертиб связали со снижением протеомного биологического возраста

15 сентября 2026, 08:01

NB: Препарат рентосертиб способен снижать расчетный биологический возраст

Фото: iStock/demaerre

Экспериментальное средство рентосертиб, которое разрабатывают для терапии идиопатического легочного фиброза, повлияло на показатели расчетного биологического возраста. У пациентов, принимавших препарат, протеомные алгоритмы зафиксировали более низкие значения, чем в группе контроля.