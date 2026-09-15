Рентосертиб связали со снижением протеомного биологического возраста
Экспериментальное средство рентосертиб, которое разрабатывают для терапии идиопатического легочного фиброза, повлияло на показатели расчетного биологического возраста. У пациентов, принимавших препарат, протеомные алгоритмы зафиксировали более низкие значения, чем в группе контроля.
В беседе с научным сообществом авторы исследования представили результаты в журнале Nature Biotechnology. Они изучили кровь 42 участников 12-недельного клинического испытания: часть добровольцев принимала рентосертиб в различных дозировках, остальным назначили плацебо.
Команда определила концентрацию свыше 2,8 тысячи белков в образцах крови. Затем ученые применили шесть протеомных часов — расчетных моделей, оценивающих биологический возраст по белковому составу плазмы. Каждый алгоритм показал сдвиг в сторону более молодого расчетного возраста у получавших лекарство.
Самый стабильный результат исследователи увидели при схеме 30 миллиграммов дважды в сутки. При этом оптимальная дозировка для коррекции признаков старения не совпала с режимом, который лучше всего сдерживал развитие фиброза легких.
Рентосертиб затронул активность 326 белков. У добровольцев снизились уровни маркеров, связанных с клеточным старением и формированием рубцовой ткани. Одновременно выросло содержание белков, участвующих в обмене веществ и защите клеток при стрессе.
Авторы подчеркивают, что протеомные часы отражают расчетный показатель, а не доказывают омоложение организма. Полученные данные дают основание продолжить изучение препарата как возможного инструмента влияния на биологические механизмы старения.
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