Психолог Завертяева объяснила опасность «наказания молчанием»

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Психолог Анна Завертяева заявила, что «наказание молчанием» или висхолдинг может грозить тому, против кого применяется такой метод, уничтожением самооценки и большим количеством эмоциональных и психологических проблем.
«Использование висхолдинга в отношениях приводит к тяжёлым последствиям. Тот, с кем не разговаривают, начинает испытывать много сильных эмоций: злость, тревогу, безысходность, одиночество. В худшем случае «наказание молчанием» может привести к снижению самооценки, уничтожить картину мира или сформировать много эмоциональных и психологических проблем», — пояснила в беседе с Газета.ру Завертяева.
При использовании в отношении висхолдинга специалист рекомендовала определить причину молчания, а также стараться выстраивать общение с партнёром, используя «Я-высказывания».
Ранее психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Юлия Лебедева заявляла, что улучшить качество сна можно с помощью аромотерапии и аудио АСМР.
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