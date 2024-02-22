Психолог Токарчук заявила о пользе колыбельных песен

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Психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук заявила, что пение колыбельных песен очень полезно для установления эмоциональной связи между ребёнком и родителями.
«Пение колыбельных песен для малыша — особый вид эмоциональной связи. Колыбельные песни звучат в спокойном темпе с особой интонацией и растягиванием гласных звуков, позволяющем ребёнку расслабиться и подготовиться ко сну. Ритм колыбельных соотносится с биологическими ритмами», – прокомментировала в беседе с Газета.ру Токарчук.
Процесс укачивания ребёнка под колыбельные песни, по словам Токарчук, создаёт у младенца чувство единения, безопасности и доверия.
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