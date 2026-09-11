Александр Сытник 12 сентября: почему в этот день не пересчитывали деньги до полудня и не проводили сватовство, народные приметы и запреты
12 сентября православные верующие вспоминают сразу двух святых Александров — князя Александра Невского и преподобного Александра Свирского, а в народном календаре этот день называют Александром Сытником. С датой связаны особые традиции, приметы и многочисленные запреты, которые наши предки старались соблюдать особенно строго. Подробности — в материале «Радио 1».
История жития Александра Невского
Александр Невский родился в 1221 году и был вторым сыном переяславского князя Ярослава Всеволодовича, позднее ставшего великим князем Владимирским. Еще в юности Александр оказался тесно связан с Новгородом, а с 1236 года самостоятельно правил там.
На долю князя пришлось крайне тяжелое время. В 1237–1240 годах многие русские княжества были разорены войсками Батыя и попали в зависимость от монгольских правителей. Новгород избежал разгрома, однако впоследствии также признал власть Орды и выплачивал дань. Одновременно северо-западным землям угрожали шведские войска, Ливонский орден и литовские князья.
15 июля 1240 года дружина Александра нанесла поражение шведскому войску на Неве. Именно с этой победой традиционно связывают появление прозвища Невский. Однако осенью положение вновь осложнилось: войска Ливонского ордена и его союзников захватили Изборск, а 16 сентября 1240 года заняли Псков.
В 1241 году Александр отбил Копорье, а в начале следующего года вернул Псков. Затем боевые действия переместились на земли Ливонского ордена. В апреле 1242 года русское войско под командованием Александра и его младшего брата Андрея Ярославича встретилось с силами Ливонского ордена и Дерптского епископа на Чудском озере. Сражение, вошедшее в историю как Ледовое побоище, завершилось победой новгородско-суздальских дружин.
Мирный договор заставил противника отказаться от недавних захватов, а граница между Новгородом и владениями ордена на долгое время стабилизировалась. В середине 1240-х Александр продолжил борьбу с литовскими отрядами, совершавшими набеги на северо-западные русские земли.
В 1246 году его отец Ярослав Всеволодович умер в Каракоруме, после чего Александр получил право на Киевский престол и всю Русскую землю. В разрушенный Киев князь переезжать не стал и продолжил управлять владениями с северо-востока.
Между Ордой и Западом
В этот период Александру приходилось выстраивать отношения сразу с двумя мощными политическими центрами — Ордой и католическим Западом. Папа Иннокентий IV направлял князю послания с предложением сближения с Римом. Около 1250 года Александр принял папских послов, но от церковной унии отказался.
В 1252 году князь получил ярлык на великое княжение Владимирское. Его дальнейшая политика была связана с сохранением русских земель в условиях зависимости от Золотой Орды и одновременным сдерживанием давления с запада.
В 1262 году во Владимире, Суздале, Ростове, Ярославле и других городах произошли выступления против ордынских сборщиков налогов. Александр вновь отправился в Орду, стремясь предотвратить карательный поход. Переговоры затянулись, а на обратном пути князь тяжело заболел. Перед смертью он принял монашеский постриг с именем Алексий.
Александр Невский умер 14 ноября 1263 года в Городце. Его тело перевезли во Владимир и похоронили в Рождественском монастыре. В 1380 году произошло обретение мощей, а в 1547-м князь был официально прославлен для общецерковного почитания.
После окончания Северной войны Петр I решил перенести мощи Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. Это должно было подчеркнуть связь новой столицы на Неве с именем князя и победой России над Швецией.
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Путь занял несколько месяцев: до Новгорода мощи несли, затем доставляли по воде на специально украшенном судне. 12 сентября 1724 года их торжественно встретили в Усть-Ижоре, неподалеку от места Невской битвы, и перенесли в Александро-Невский монастырь. В 1797 году монастырь получил статус лавры.
История преподобного Александра Свирского
В этот же день Церковь вспоминает преподобного Александра Свирского. Он родился 15 июня 1448 года в селе Мандера в Обонежской пятине Новгородской земли. При крещении мальчику дали имя Амос — в честь ветхозаветного пророка.
С юных лет он стремился к монашеской жизни. Примерно в 19 лет, не желая вступать в брак, Амос тайно покинул родительский дом и отправился на Валаам. Несколько лет он провел там послушником, а в 26 лет принял монашеский постриг с именем Александр.
Позднее инок удалился на уединенный остров в Ладожском озере. После смерти родителей Александр вернулся в новгородские земли и в 1480-х годах поселился неподалеку от реки Свири. Там он построил небольшую келью и несколько лет практически полностью избегал людей.
О местонахождении отшельника узнал во время охоты боярин Андрей Завалишин. Вскоре весть о преподобном распространилась, к нему стали приходить ученики, и возле кельи сформировалась монашеская община.
Согласно церковному преданию, в 1508 году во время ночной молитвы Александру явилась Святая Троица в образе трех ангелов. Преподобный поклонился им и спросил, как устроить обитель и где возвести храм. Ему было указано место для церкви во имя Живоначальной Троицы, где впоследствии построили деревянный храм.
В 1506–1508 годах сформировалась обитель, ставшая Александро-Свирским монастырем. Новгородский архиепископ Серапион возвел Александра в сан игумена. Несмотря на это, преподобный продолжал жить скромно, трудился вместе с братией и требовал от монахов дисциплины, работы и воздержания.
В последние годы жизни он начал строительство каменного храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы при поддержке великого князя Василия III. Согласно житию, однажды после чтения акафиста Божией Матери Александр предупредил ученика Афанасия о необычном явлении. Вскоре монастырь озарил яркий свет, и преподобный увидел над алтарем строившегося Покровского храма Богородицу с Младенцем Христом в окружении ангелов. По преданию, Она обещала святому покровительствовать обители и после его смерти.
Александр Свирский скончался в 1533 году и был похоронен в монастыре. В 1547 году его канонизировали для общецерковного почитания. 17 апреля 1641 года были обретены мощи святого. После революции, в декабре 1918 года, их изъяли из монастыря. Впоследствии святыня находилась вне обители, в том числе в Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга. В конце ноября 1998 года мощи вернули Русской православной церкви и перенесли в основанный Александром Свирским монастырь.
Почему праздник стал Сытником
В народном календаре 12 сентября известно как Александр Сытник. Накануне, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, верующие соблюдали строгий пост, а уже 12 сентября, если дата не приходилась на среду или пятницу, ограничения снимались. На стол возвращалась скоромная пища, и именно с этим связывают название праздника.
Вечером семьи накрывали богатый стол, старались досыта накормить родных, друзей и соседей. В гости было не принято приходить с пустыми руками. В качестве угощения брали пироги с начинкой из квашеной капусты, брусники или грибов.
Обязательным блюдом считалась ячменная каша. Ее ценили не только за питательность и вкус, но и воспринимали как символ благополучия и достатка. Отсюда пошла поговорка: «Сытно с хлебом жить».
Еще одной традицией было «завивание нивы». Часть ячменных стеблей, которую заранее оставляли несжатой после августовской страды, переплетали с овсяными и льняными стеблями, объединяя три важные для хозяйства культуры. Обряд сопровождался пожеланиями хорошего урожая в следующем году.
На Сытника также возвращались к рукоделию, поскольку летом на него часто не хватало времени. В этот день было принято молиться о здоровье, мире в семье и единстве людей. Люди посещали храмы, иногда целыми семьями, а также старались помогать нуждающимся, слабым и больным.
Считалось, что 12 сентября подходит для отказа от вредных привычек. Также удача, по народным поверьям, должна была сопутствовать тем, кто решится взяться за сложное, но перспективное дело, долго откладывавшееся.
Запреты, которые старались не нарушать 12 сентября
В старину верили, что дурные поступки на Александра Сытника способны отвернуть от человека удачу. Поэтому 12 сентября запрещалось желать другим зла, сплетничать, обманывать и сквернословить. Не рекомендовалось и хвастаться: предки верили, что чем похвалишься, без того и останешься, поэтому лишний раз рассказывать о своих успехах опасались еще и из-за возможного сглаза.
День считался неподходящим для выяснения отношений. Ссора с близким человеком, согласно поверьям, могла привести к тому, что общение прекратится на долгие годы.
Особый запрет касался мытья головы. Наши предки опасались, что вода способна смыть защиту от болезней и неудач. По той же причине 12 сентября старались не стирать белье. Не меняли в этот день и матрасы с подушками, поскольку считалось, что это может привести к бессоннице.
Не рекомендовалось отправляться за покупками. Допустимым считалось лишь пополнение запасов продовольствия, тогда как покупку одежды или вещей для дома старались отложить: в старину верили, что приобретения окажутся неудачными, а деньги будут потрачены зря.
Отдельное суеверие было связано с мелкими деньгами. До полудня их старались не пересчитывать, поскольку считалось, что это может стать первым шагом к долговой яме. Не советовали также играть в азартные игры, давать необдуманные обещания, мстить, завидовать и долго держать обиду.
Сватовство на 12 сентября также считалось не самым удачным решением — существовало поверье, что в таком случае велика вероятность обмана.
Что обещала погода в этот день
Народные приметы Александра Сытника были связаны прежде всего с наблюдением за природой. По поведению птиц, насекомых, ежей и состоянию растений крестьяне пытались предугадать характер осени и предстоящей зимы.
Если в лесу было много рябины, ожидали сырой и дождливой осени. Теплый вечер при ясной и звездной ночи считался предвестником урожайного следующего года. Высоко кружившие птицы, которые не спешили улетать на юг, обещали долгую, теплую и сравнительно сухую осень.
Большое количество паутины на траве и других растениях также считалось признаком продолжительной теплой погоды. Если пчелы рано начинали запечатывать улей, предсказывали раннюю и морозную зиму.
Наблюдали и за ежами. Если они рыли зимние норы ближе к лесной опушке, это воспринималось как признак мягкой зимы. Когда же животные уходили глубоко в лес, ждали сильных холодов.