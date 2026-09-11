11 сентября 2026, 09:57

Фото: iStock/Boonyachoat

12 сентября православные верующие вспоминают сразу двух святых Александров — князя Александра Невского и преподобного Александра Свирского, а в народном календаре этот день называют Александром Сытником. С датой связаны особые традиции, приметы и многочисленные запреты, которые наши предки старались соблюдать особенно строго. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание История жития Александра Невского Между Ордой и Западом История преподобного Александра Свирского Почему праздник стал Сытником Запреты, которые старались не нарушать 12 сентября Что обещала погода в этот день

История жития Александра Невского

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Между Ордой и Западом

Синоптик рассказал о погоде в выходные в Москве

История преподобного Александра Свирского

Фото: iStock/Iuliia Leonteva

Почему праздник стал Сытником

Фото: iStock/Marina Sheina

Запреты, которые старались не нарушать 12 сентября

Фото: iStock/Callingcurlew23

Что обещала погода в этот день