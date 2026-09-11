Москвичам рассказали о погоде на предстоящих выходных

11 сентября 2026, 10:46

Синоптик Ильин: на выходных в Москве ожидаются кратковременные дожди

Фото: iStock/Serjio74

На предстоящих выходных в столичном регионе будет тепло, но пасмурно. Местами пройдут кратковременные дожди. Такой прогноз сделал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт отметил, что минувшей ночью прошёл холодный атмосферный фронт, который принёс с собой осадки и похолодание. Однако уже днём дождя не будет, а воздух прогреется до +15…+20 °С. Порывы ветра могут достигать 7–12 метров в секунду.





«Ночью в субботу и воскресенье столбик термометра будет на отметке +7…+12 °С. Днём ожидается +15…+20 °С. Скорость ветра уменьшится до умеренных значений — 5–10 м/с без сильных порывов. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба», — уточнил Ильин.

«Взрослые клещи весной крупные, их легче заметить на одежде или теле под слоем одежды. Осенние нимфы размером меньше макового зёрнышка. Они легко проникают под манжеты и воротник, а их укус безболезненный, поэтому человек может вовремя не обнаружить паразита», — предупредил специалист.