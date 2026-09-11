Москвичам рассказали о погоде на предстоящих выходных
Синоптик Ильин: на выходных в Москве ожидаются кратковременные дожди
На предстоящих выходных в столичном регионе будет тепло, но пасмурно. Местами пройдут кратковременные дожди. Такой прогноз сделал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт отметил, что минувшей ночью прошёл холодный атмосферный фронт, который принёс с собой осадки и похолодание. Однако уже днём дождя не будет, а воздух прогреется до +15…+20 °С. Порывы ветра могут достигать 7–12 метров в секунду.
«Ночью в субботу и воскресенье столбик термометра будет на отметке +7…+12 °С. Днём ожидается +15…+20 °С. Скорость ветра уменьшится до умеренных значений — 5–10 м/с без сильных порывов. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба», — уточнил Ильин.
Тем временем кандидат ветеринарных наук и старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета «РОСБИОТЕХ» Дмитрий Блюменкранц предупредил в разговоре с RT о начале осенней волны активности клещей, которая часто бывает опасной из-за маленького размера паразитов.
«Взрослые клещи весной крупные, их легче заметить на одежде или теле под слоем одежды. Осенние нимфы размером меньше макового зёрнышка. Они легко проникают под манжеты и воротник, а их укус безболезненный, поэтому человек может вовремя не обнаружить паразита», — предупредил специалист.
Блюменкранц подчеркнул, что осенью вероятность заражения клещевым энцефалитом, боррелиозом или анаплазмозом не ниже, чем весной.