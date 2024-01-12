В Ставропольском крае школьник скончался после курения вейпа

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Тело восьмиклассника обнаружили на земляном полу в нежилой хозпостройке хутора Саратовский в Ставропольском крае.
Рядом с трупом были найдены рюкзак с тетрадями и вейп, пишет РЕН ТВ.
По предварительной версии, причиной смерти школьника могло стать отравление неустановленным веществом и переохлаждение.
Труп мальчика отправлен на экспертизы, которые установят точную причину смерти школьника.
Подросток не состоял на учете в ПДН и воспитывался в полной семье.
Ранее сообщалось, что на востоке Москвы обнаружен труп женщины в строительном мешке. Об этом сообщает столичный Следственный Комитет. Согласно сообщению, 12 января возле многоквартирного жилого дома на улице Парковая найдено тело женщины в строительном мешке уточняется, что на трупе обнаружены признаки насильственной смерти.
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Мертвую женщину в строительном мешке обнаружили на востоке Москвы
По предварительной версии, причиной смерти школьника могло стать отравление неустановленным веществом и переохлаждение.
Подросток не состоял на учете в ПДН и воспитывался в полной семье.
Ранее сообщалось, что на востоке Москвы обнаружен труп женщины в строительном мешке. Об этом сообщает столичный Следственный Комитет. Согласно сообщению, 12 января возле многоквартирного жилого дома на улице Парковая найдено тело женщины в строительном мешке уточняется, что на трупе обнаружены признаки насильственной смерти.
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Мертвую женщину в строительном мешке обнаружили на востоке Москвы
Мария Фирсова