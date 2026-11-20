Россиян предупредили о схеме мошенничества с якобы неучтёнными штрафами ГАИ
У аферистов появилась новая мошенническая схема, связанная с якобы неучтёнными штрафами ГАИ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Злоумышленники рассылают сообщения от имени Госавтоинспекции или Федерального казначейства, в которых утверждают, что ранее внесённый штраф или госпошлина не были корректно зачтены после «обновления системы». Затем жертве предлагают либо снова оплатить сумму, либо перевести небольшую комиссию за подтверждение операции по фишинговой ссылке — якобы для того, чтобы избежать задолженности.
В «Мошеловке» подчеркнули, что проверять сведения об исполнении финансовых обязательств следует только в подтверждённом профиле на портале госуслуг. Также важно сохранять электронные квитанции об оплате госпошлин и при любых расхождениях направлять официальное обращение в ведомство через электронную приёмную.
Ранее стало известно, что мошенники могут использовать взломанные аккаунты детей для выманивания денег и шантажа родителей. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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