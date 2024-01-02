Психолог Якуба дала советы, как максимально эффективно отдохнуть в праздники

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Психолог «СберЗдоровья» Дарья Якуба рассказала, как провести новогодние праздники с пользой, как качественно отдохнуть и вернуться в прежний ритм. Об этом сообщает RT.
Психолог посоветовала соблюдать установленный режим сна, а также необходимо следить за состоянием своего здоровья: вовремя подмечать усталость и эмоциональную перегрузку.
Специалист порекомендовала планировать и посещать интересные мероприятия для поднятия настроения и разнообразия отдыха, к тому же, не нужно критиковать себя, если сразу после отдыха вернуться в рабочий режим будет трудно.
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«Например, если после шумного застолья у вас нет сил на новогоднюю ярмарку, вы можете устроить себе расслабленный день с книгой, любимым фильмом или хобби. К сожалению, многие сейчас предпочитают «отдыхать» с помощью гаджетов, листания социальных сетей и просмотра видеороликов без смысловой нагрузки. Такой вид досуга — не только зря потраченное время, которое можно было провести с пользой, он может привести или усугубить проблемы со здоровьем», — цитирует Якубу RT.
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Екатерина Коршунова