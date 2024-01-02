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Психолог Якуба дала советы, как максимально эффективно отдохнуть в праздники

02 января 2024, 16:43
Фото: iStock/fizkes

Фото: iStock/fizkes

Психолог «СберЗдоровья» Дарья Якуба рассказала, как провести новогодние праздники с пользой, как качественно отдохнуть и вернуться в прежний ритм. Об этом сообщает RT.
Психолог посоветовала соблюдать установленный режим сна, а также необходимо следить за состоянием своего здоровья: вовремя подмечать усталость и эмоциональную перегрузку.

«Например, если после шумного застолья у вас нет сил на новогоднюю ярмарку, вы можете устроить себе расслабленный день с книгой, любимым фильмом или хобби. К сожалению, многие сейчас предпочитают «отдыхать» с помощью гаджетов, листания социальных сетей и просмотра видеороликов без смысловой нагрузки. Такой вид досуга — не только зря потраченное время, которое можно было провести с пользой, он может привести или усугубить проблемы со здоровьем», — цитирует Якубу RT.

Специалист порекомендовала планировать и посещать интересные мероприятия для поднятия настроения и разнообразия отдыха, к тому же, не нужно критиковать себя, если сразу после отдыха вернуться в рабочий режим будет трудно.

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Кинологи рассказали, как вести себя с собаками во время запуска фейерверков
02 января 2024, 16:26

Фото: iStock/Md Amirul Islam

Ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский и инструктор-дрессировщик Ирина Швец рассказали, как себя вести с собаками, которые боятся фейерверков, а также дали советы, что необходимо предпринять, чтобы обезопасить животное. Об этом сообщает RT.
Уражевский отметил, что праздничные дни являются одним из самых проблемных периодов, так как из-за салютов множество собак теряются.

«Животное нужно социализировать, ходить с ним в клуб, на площадки, с щенячьего возраста приучать к громким звукам. При наступлении праздников животных ни в коем случае нельзя брать на улицы, где пускаются петарды — овчарка, например, подбегает, воспринимает ситуацию как сигнал к выполнению команды «апорт» и бежит с петардой, это ужасно», — приводит слова эксперта RT.

Уражевский добавил, что во время выгула в период Нового года собака обязательно должна быть на поводке, также ей следует закрепить бирку с номером телефона ее хозяина на случай, если животное все-таки убежит.

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Уезжающим на праздники дали советы по защите квартиры
02 января 2024, 15:41

Фото: iStock/audioundwerbung

Опрошенные RT эксперты рассказали, как обезопасить квартиру, если вы уезжаете на новогодние праздники.
Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков порекомендовал договориться с соседями о том, чтобы они доставали почту и убирали брошюры, которые могут появляться на двери квартиры. По словам эксперта, следует попросить близких или знакомых о том, чтобы они посещали квартиру хотя бы один раз в два-три дня.

«В доме или квартире установите систему защиты от протечек: управляемые краны и датчики протечки. Их также можно собрать самому, закупив необходимые компоненты в интернете. Поставьте, если ещё не стоит, пожарную сигнализацию», — приводит слова Пермякова RT.
Директор регионального инжинирингового центра SafeNet («Сейфнет») Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков сообщил о необходимости отсутствия публикации какой-либо информации об отпуске в социальных сетях, так как это отличный источник данных о статусе владельца дома.

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Синоптик Шувалов сделал неожиданный прогноз погоды в праздничную неделю
Синоптик Шувалов: первая пятидневка в Москве и Подмосковье будет крайне холодной
02 января 2024, 15:32

Фото: iStock/Leonid Ikan

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столице в праздничную неделю. Об этом сообщает RT.
Шувалов отметил, что россиян ждет усиление морозной погоды. Эксперт также не исключил высокого атмосферного давления, которое продлится вплоть до 4 января.

«Циклон, который скользит к югу, убежит дальше на восток, и погода станет более малооблачной. Естественно, морозы начнут усиливаться, особенно в ночные часы. Температура будет уже приближаться от -20 к -30 °С», — цитирует синоптика RT.
Шувалов добавил, что эта неделя является очень холодной для Москвы и Московской области. На крайнем юге Подмосковья ожидается небольшой снег.

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#морозы
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Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей
02 января 2024, 14:05

Фото: istockphoto / MaYcaL

У Крымского моста скопились в очереди более 400 машин в обоих направлениях.
Очередь автомобилей на автоподходах к Крымскому мосту для проезда на полуостров выросла до 148 машин, со стороны Крыма в очереди стоят более 264 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту.

Такие данные приводятся на 13:00 во вторник 1 января текущего года.

Ранее писали, что транспортное движение временно приостановлено через контрольно-пропускной пункт «Шегини» на границе с Польшей. Информацию об этом передают сотрудники патрульной полиции Львовской области.

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Президент России посмертно наградил званием Героя России генерал-майора Фролова
02 января 2024, 14:02

Фото: iStock/jorgeantonio

Президент России Владимир Путин посмертно наградил званием Героя России генерал-майора Владимира Фролова. Об этом пишет телеграм-канал «Жога».
Владимир Фролов являлся заместителем командующего 8-й армии. Он героически погиб в марте 2022 года из-за множественных ранений, полученных в ходе сражения, позже был убит снайпером. Сослуживцы Фролова отмечали его героизм и отвагу.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин решил наградить погибшего из-за теракта военного корреспондента Владлена Татарского орденом Мужества посмертно. Татарский получил награду за мужество и отвагу, которые ему удалось проявить в процессе исполнения своего профессионального долга.

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Депутат Нилов: В 2024 году полис ОСАГО будет компенсировать урон от сосулек
02 января 2024, 13:43

Фото: iStock/ClaireLucia

Глава Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что с 1 сентября следующего года в России вступят в силу новые правила в отношении оформления полисов ОСАГО, которые должны значительно упростить жизнь автовладельцам. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«Неожиданно и правительство, и Центральный банк, и Российский союз автостраховщиков поддержали мою инициативу, и в следующем году с 1 сентября полис ОСАГО можно оформить даже на один день. Все это очень хорошо, поскольку, если вы берете машину на два дня, чтобы перегнать ее из пункта А в пункт Б, вам нет нужды оформлять ОСАГО на год», — цитирует Нилова Общественная служба новостей.
По словам парламентария, еще одной инициативой является расширение программы ОСАГО для дополнительной защиты от таких случаев, когда автомобиль был поврежден упавшей сосулькой. Нилов отметил, что на данный момент выплаты при таких случаях полагаются исключительно владельцам КАСКО.

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Названо количество мигрантов, задержанных в Петербурге в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь в Петербурге полиция задержала три тысячи мигрантов
02 января 2024, 12:40

Фото: istockphoto/Dzurag

В ходе специального «новогоднего» рейда правоохранители задержали более 600 нелегалов. Всего в ночь с 31 декабря на 1 января в отделы полиции было доставлено около трёх тысяч мигрантов.
Как сообщают обозреватели издания «Фонтанка.ру», на иностранных граждан были составлены протоколы за различные нарушения миграционного (и не только) законодательства. Около 100 человек будут выдворены за пределы Российской Федерации. Сейчас они находятся в центре временного содержания иностранных граждан. Также в ходе проверок было изъято около двух тысяч литров нелегально продаваемого алкоголя. Владельцами полуподпольных торговых точек, как правило, являлись граждане стран ближнего зарубежья.

Напомним, центр Санкт-Петербурга накануне был закрыт для массовых гуляний. Желающие пройтись по Невскому проспекту обязаны были проследовать через рамки металлоискателей. Полицейские проверяли документы у гостей Северной столицы. Праздничный концерт на Дворцовой площади был отменён в знак солидарности с жителями Белгорода. Не зажигались также огни на Ростральных колоннах. Знаменитый «Невский факел» в этом году не горел из-за траура.

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2 января 2024 — Игнатьев день: Что можно и чего нельзя делать
02 января 2024, 12:34

Фото: iStock/alexkich

2 января в православных храмах чтят память Игнатия Богоносца или Игнатия Антиохийского. В народном календаре — Игнатьев день. Общественная служба новостей сообщила о том, что можно и чего нельзя делать 2 января 2024 года в Игнатьев день.
«На Руси Игнатьев день считался «яблочным днем». Наши предки наблюдали за погодными условиями сегодня. Они верили, что температура, ветер и осадки предсказывают погоду августа — месяца, когда созревают яблоки», — пишет Общественная служба новостей.

Отмечается, что в этот день нельзя готовить блюда из гороха, бобов, фасоли, так как это может привести к бедности. Также не рекомендуется пускать в дом больных и нуждающихся. Запрещается покупать новую обувь, так как по старинным поверьям, эти действия лишают долголетия.

Лучше всего в Игнатьев день уделять время своим близким, дому, сходить в церковь, а также покормить птиц. Если в это время кинуть горсть зерна пернатым, то Бог не заставит людей голодать.

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Опухоль в легких нашли у актëра сериалов «Ивановы-Ивановы» и «Глухарь»
Опухоль в легких нашли у актера сериалов «Ивановы-Ивановы» и «Глухарь» Балякина
02 января 2024, 12:04

Фото: iStock/humonia

Опухоль в легких нашли у актера сериалов «Ивановы-Ивановы» и «Глухарь» Андрея Балякина. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что на данный момент 64-летний актер проходит углублённые обследования для установления действительного диагноза. По информации источника, опухоль у Балякина была обнаружена во время проведения рентгена.

Как сообщают врачи, к появлению новообразования могла привести перенесенная артистом пневмония. Балякин подтвердил прохождения обследований, а также то, что недавно перенес микрооперацию.

О своем состоянии артист высказывается крайне положительно.

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