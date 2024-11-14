Психолог Яушева предупредила о рисках для здоровья от многозадачности

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Психолог Дарья Яушева заявила, что многозадачность представляет собой опасность для здоровья и способна вызвать истощение организма и агрессию.
«Высокоинтенсивная умственная нагрузка истощает организм, особенно в условиях многозадачности. Истощаются ресурсы мозга, связанные с самоконтролем и управлением эмоциями. Когда человек постоянно переключается между задачами или длительное время занят решением сложных вопросов, его умственные батареи буквально разряжаются», — объяснила в беседе с NEWS.ru Яушева.
При этом она отметила, что в современных условиях для некоторых профессий и жизненных ситуаций многозадачность является неизбежностью. В таких случаях специалист рекомендовала находить подходящие методы компенсации, чтобы восстанавливать энергию.
Ранее Дарья Яушева заявляла, что домашние животные могут помочь человеку справляться с одиночеством и стрессом.
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