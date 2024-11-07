Подмосковный психолог Лыков рассказал, как помочь ребёнку справиться со стрессом

Фото: пресс-службе Минздрава МО
Родители не могут поместить детей в вакуум, где совсем не будет сложных ситуаций.
Поэтому важно научить ребёнку справляться с переживаниями, заявил психолог подмосковного НИКИ детства Евгений Лыков.
Чтобы понять, что у ребёнка дистресс, нужно понаблюдать за его настроением, сравнить уровень активности и открытости сейчас и, например, неделю назад. Если ребёнок меньше говорит о своих переживаниях и закрыт, это сигнал о том, что его тело и психика уходят в режим экономии энергии.
Специалист призвал в кризисных ситуациях не пренебрегать помощью психологов. Он напомнил, что в состоянии стресса психика концентрируется в основном на плохом. Нужно помочь ребёнку повернуть фокус внимания на хорошее, отметить его достижения, похвалить.
С 4 по 10 ноября в России проходит Неделя сохранения душевного комфорта. Она приурочена к Международной неделе осведомлённости о стрессе.
Читайте также:
В Подмосковье до конца года откроют три новые поликлиники
В Долгопрудном врачи вернули зрение 85-летнему пациенту с бурой катарактой
Клинская служба скорой помощи получила современный автомобиль
«Существует два вида стресса: эустресс и дистресс. Первый – положительный, он не наносит вреда психике. Второй – отрицательный. Он негативно сказывается на организме. Дистресс у ребёнка может быть вызван чрезмерными физическими нагрузками и эмоциональными переживаниями. Это, например, новая школа, успеваемость, проблемы в семье, развод родителей и так далее», – перечислил специалист.
Чтобы понять, что у ребёнка дистресс, нужно понаблюдать за его настроением, сравнить уровень активности и открытости сейчас и, например, неделю назад. Если ребёнок меньше говорит о своих переживаниях и закрыт, это сигнал о том, что его тело и психика уходят в режим экономии энергии.
«Если ребёнок не в настроении, поделитесь своими чувствами, скажите: «Я вижу, что что-то происходит и беспокоюсь за тебя. Могу я чем-то помочь? Если захочешь обсудить, я буду рядом». Предложите помощь, но не настаивайте», – посоветовал Лыков.По его словам, такой подход позволяет несовершеннолетнему почувствовать, что его чувства важны для родителей. Далее нужно обсудить план решения возникших проблем. Если ребёнок молчит, нужно просто быть рядом и дать понять, что он не одинок.
Специалист призвал в кризисных ситуациях не пренебрегать помощью психологов. Он напомнил, что в состоянии стресса психика концентрируется в основном на плохом. Нужно помочь ребёнку повернуть фокус внимания на хорошее, отметить его достижения, похвалить.
С 4 по 10 ноября в России проходит Неделя сохранения душевного комфорта. Она приурочена к Международной неделе осведомлённости о стрессе.
Читайте также:
В Подмосковье до конца года откроют три новые поликлиники
В Долгопрудном врачи вернули зрение 85-летнему пациенту с бурой катарактой
Клинская служба скорой помощи получила современный автомобиль
Лора Луганская