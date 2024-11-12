Психолог Ключников назвал самый простой способ избежать травли в сети

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VK запустил «Месяц борьбы с кибербуллингом» — информационную кампанию, посвященную борьбе с травлей в интернете и за его пределами. В 2024 г. акция пройдет в шестой раз и впервые продлится не день, а целый месяц, чтобы как можно больше людей обратило внимание на проблему.
Психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников в беседе с «Радио 1» подтвердил существование такой проблемы, отметив, что многие люди не видят различий между обычной жизнью и виртуальной, поэтому и принимают все близко к сердцу.
По его словам, самый простой способ избежать травли в сети — выйти из диалога или игнорировать.
Он подчеркнул, что подобные ситуации нужно воспринимать как фикцию, смотреть на это все холодно и отстраняться от своей внутренней реакции.
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«В связи с анонимностью в сети у огромного количества людей есть желание самоутвердиться если не в жизни, то в интернете. На любых сайтах они хотят оставить комментарий, где нападают на других, осмеивают их и оскорбляют», — сказал он.
По его словам, самый простой способ избежать травли в сети — выйти из диалога или игнорировать.
«Молодежь часто предпочитает отражать такие атаки и персонально бодаться с кем-то. Если против работает сообщество, то бодаться трудно. Это зависит от мотивации и нервов. Если человек чувствует свою травмированность после такого контакта, то лучшего просто удалиться. Когда человек игнорирует, у обидчика начинает развиваться раздражение, потому что он понимает, что выглядит глупо. Есть пушкинская фраза «не оспаривать глупца» — тут тоже так. Подумаешь, недалекий человек в плохом настроении пытается самоутвердиться», — объяснил психолог.
Он подчеркнул, что подобные ситуации нужно воспринимать как фикцию, смотреть на это все холодно и отстраняться от своей внутренней реакции.
«Не стоит торопиться отвечать, здесь нет необходимости немедленного ответа, пауза будет целительна. Можно человека заблокировать, пусть он один на один с этим своим чувством неудовлетворенности. Главное — осознать, что это всего лишь чье-то мнение. Зрелый человек всегда знает себе цену и регулирует критику. Надо помнить, что ты сам свой личный суд», — заключил Ключников.
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Анастасия Бондарева