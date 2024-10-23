Психолог Яушева предупредила об опасных последствиях просмотра ужастиков

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Психолог Дарья Яушева заявила, что фильмы ужасов могут быть опасны для психики, поскольку способны спровоцировать у человека панические атаки.
В зоне риска в этом плане люди с эмоциональной нестабильностью, у которых есть психологические травмы или проблемы с ментальным здоровьем.
Ранее психолог Ольга Коробейникова заявила, что о разладе и конфликтной обстановке в семье свидетельствует отсутствие душевных диалогов и как таковых выяснений отношений.
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«Если речь идёт о человеке с повышенной чувствительностью, тревожным расстройством или посттравматическим стрессом, то мы можем ожидать, что его состояние ухудшится. Могут возникнуть кошмары, ухудшиться сон, и тревожность может усилиться вплоть до панических атак», — пояснила в беседе с NEWS.ru Яушева.
Ранее психолог Ольга Коробейникова заявила, что о разладе и конфликтной обстановке в семье свидетельствует отсутствие душевных диалогов и как таковых выяснений отношений.
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Мелисса Тимофеева