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Психолог Яушева предупредила об опасных последствиях просмотра ужастиков

23 октября 2024, 21:21
Фото: iStock/demaerre

Фото: iStock/demaerre

Психолог Дарья Яушева заявила, что фильмы ужасов могут быть опасны для психики, поскольку способны спровоцировать у человека панические атаки.
В зоне риска в этом плане люди с эмоциональной нестабильностью, у которых есть психологические травмы или проблемы с ментальным здоровьем.

«Если речь идёт о человеке с повышенной чувствительностью, тревожным расстройством или посттравматическим стрессом, то мы можем ожидать, что его состояние ухудшится. Могут возникнуть кошмары, ухудшиться сон, и тревожность может усилиться вплоть до панических атак», — пояснила в беседе с NEWS.ru Яушева.



Ранее психолог Ольга Коробейникова заявила, что о разладе и конфликтной обстановке в семье свидетельствует отсутствие душевных диалогов и как таковых выяснений отношений.

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NVIDIA запретила для России скачивание обновлений драйверов видеокарт
23 октября 2024, 21:40

Фото: iStock/wellesenterprises

Пользователям из России запретили скачивание обновлений драйверов видеокарт компании NVIDIA. Ограничение появляется при переходе на страницу загрузки обновления на официальном сайте, а в утилите на ПК скачивание не попросту не может начаться.
При посещении страницы загрузки на сайте NVIDIA появляется информация, что доступ запрещен, а запрос блокируется файрволом Edgecast.

Согласно некоторым отзывам, ограничение на скачивание драйверов также появилось и в Белоруссии.

При этом, стоит отметить, что сама NVIDIA не давали официальных комментариев по этому поводу.

В ноябре 2022 года компания объявила об уходе с российского рынка, проработав в стране больше 19 лет.

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Общественник Иванов: Надо наказывать российских артистов за деструктивные хобби
23 октября 2024, 21:30

Фото: iStock/ArLawKa AungTun

Председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов выступил с инициативой наказывать российских артистов за деструктивные хобби.
А именно, по его мнению, «звёзд», пропагандирующих деструктивные хобби, надо проверять правоохранительным органам и «исключать из всех публичных мероприятий».

«Сейчас набирают популярность современные деструктивные хобби, а звезд, которые пропагандируют то, что противоречит традиционным ценностям, надо проверить правоохранительным органам и исключить из всех публичных мероприятий. Так будет усилена культура ответственности в медиапространстве, что станет важным шагом в объединении общества вокруг проверенных и безопасных традиций», — пояснил в беседе с NEWS.ru Иванов.

Ранее сообщалось, что рэпера Гуфа (Алексей Долматов) задержали за драку в подмосковной Апрелевке.

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#россия
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Лидеров стран БРИКС кормили пельменями, варениками и татарской лепешкой кыстыбый
23 октября 2024, 21:25

Фото: iStock/tbralnina

Лидеров стран БРИКС на торжественном приеме саммита объединения в Казани кормили пельменями с осетриной, варениками с грибами и татарской лепешкой кыстыбый. Об этом сообщает ТАСС. Также отмечается, что из напитков гостям предложат вина с самых южных краснодарских виноградников и безалкогольное.
По информации агентства, кыстыбый предлагали в качестве закуски, вместо пельменей с осетриной на выбор давали вареники с грибами, на горячее — голень ягненка, томленую с овощами, овощную лазанью или запеченный с овощами судак. В качестве десерта гости саммита выбирали яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин увидел на саммите в Казани символическую купюру БРИКС, а после передал ее главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной. Отмечалось, все произошло, когда закончилось заседание стран БРИКС в расширенном составе.

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Раскрыто, как россияне тратят кешбэк
Опрос: Чаще всего россияне тратят кешбэк на продукты
23 октября 2024, 20:23

Фото: iStock/Diy13

Совместный опрос Банка ДОМ.РФ и Финансового университета при правительстве РФ показал, что наиболее часто россияне тратят полученный кешбэк на продукты.
На втором месте в этом рейтинге траты на кафе и рестораны, на третьем – заправки, далее следуют детские товары.

Всего же кешбэками пользуется 70% опрошенных.

«Доля граждан, отдающих предпочтение кафе, ресторанам и развлечениям среди молодежи до 25 лет выше, чем в среднем по России. А детские товары, АЗС, туризм и отдых чаще выбирают граждане 26-35 лет», – приводит Газета.ру слова директора розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Дарьи Морозовой.

Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают наиболее перспективной подработкой фриланс.

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Ставшая звездой TikTok российская пенсионерка умерла в возрасте 98 лет
Российская TikTok-блогерша баба Маша умерла в возрасте 98 лет
23 октября 2024, 19:56

Фото: iStock/izzzy71

Российская TikTok-блогерша баба Маша скончалась в возрасте 98 лет. Об этом говорится в ее Telegram-канале.
За два дня до смерти на канале пожилой женщины было опубликовано видео, в котором она сообщила, что заболела и ей вызывали скорую помощь. Баба Маша рассказала, что благодаря помощи врачей ей стало легче.

Причина смерти не раскрывается.

Напомним, баба Маша опубликовала первое видео на платформе TikTok в 2021 году. Изначально она рассказывала зрителям о своей жизни и пела песни. Затем блог стал посвящен кулинарии. На аккаунте женщины было более 3 миллионов подписчиков.

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В Подмосковье обсудили стандарты расчистки дворов и дорог от снега
23 октября 2024, 19:43

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье обсудили стандарты и нововведения в расчистке дворов и дорог от снега во время сессии «Эффективное МБУ. Стандарты зимнего содержания территорий 2024-2025». Руководителям МБУ рассказали о нормативах в зарплате коммунальщиков, алгоритмах работы на территории и нормативах зимней уборки, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Всего участие в сессии приняли больше 200 человек, среди них 110 представителей от МБУ, 70 руководителей городских округов. Основной целью была определена выработка общих стандартов по содержанию и уборке Подмосковья зимой, а также обсуждение порядка действия при аномальной непогоде.
«Увеличение штата сотрудников плюс оснащенность механизацией должны дать положительные результаты. Основная задача — не допустить дискомфорта жителей региона. К примеру, мы уже совместно с коллегами из Мингосуправления Московской области упростили способ контроля за механизированными работами служб коммунального хозяйства. Если ранее приходилось на каждую единицу техники составлять отдельный маршрут, согласовывать его с инспектором, а затем вручную сверять данные маршрута, то теперь этот процесс стал автоматизированным. Все это сократит время сбора данных, а также устранит погрешности в системе оценки работы», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Руководителям учреждений, занятых содержанием и уборкой территорий, дали рекомендации, как эффективно и быстро расчищать территории и обрабатывать их противогололедными реагентами.

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Психолог Коробейникова озвучила неочевидные признаки конфликтов в семье
23 октября 2024, 19:24

Фото: iStock/Vasyl Dolmatov

Психолог Ольга Коробейникова заявила, что о разладе и конфликтной обстановке в семье свидетельствует отсутствие душевных диалогов и как таковых выяснений отношений.
Также о нехорошей обстановке дома говорит ситуация, при которой супруги готовы проводить время где угодно, лишь бы не дома.

«Есть выгоды определенного плана — сохранять эти отношения. Отношения сохраняются, а времени, которое проводит пара вместе, практически нет. И большей частью они это время разгружают на детей, но не друг с другом. Между ними всё время кто-то есть. Но друг с другом один на один, времени они прически уже не проводят», — добавила в беседе с Газета.ру Коробейникова.

А главный психолог кадрового центра Минздрава России по Новгородской области, практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс объяснил один из истоков фобического страха за своё здоровье.

«У некоторых людей стоит запрет на опасность. У них такой склад представлений, в котором опасность демонизирована. У них есть убеждение, что опасности обязательно нужно избежать, и что нельзя в ней находиться. Это убеждение противоречит объективной реальности. А у них есть навязчивое убеждение, что можно жить в полной безопасности, и что любая степень опасности — это очень плохо», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.

Ранее Врач-психиатр Денис Морозов заявлял, что депрессию могут повлечь тяжёлые заболевания, такие, как рак, инсульт, сахарный диабет и нейродегенеративные болезни.

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#здоровье
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#заболевания
#психиатр
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Автоэксперт Сажин заявил о пагубных последствиях сокращения парковок во дворах
23 октября 2024, 19:11

Фото: iStock/Apriori1

Автоэксперт Владимир Сажин раскритиковал идею о сокращении парковочных мест во дворах, поскольку это приведёт к расколу общества на богатых и бедных.
Он отметил, что неправильно забирать у человека желание иметь собственный автомобиль и парковать его возле дома.

Также он отметил, что подобные инициативы плохо скажутся на автопроме страны.

«На первый взгляд инициатива кажется правильной, но она, к сожалению, приведёт к расколу общества на богатых и бедных. Мы одно будем лечить, уменьшая количество машин во дворах, но парализуем их производство. Автомобиль должен продаваться и ездить. Нельзя в один момент похоронить автомобили. Человек, который купил квартиру, хочет иметь и автомобиль в семье. Транспортная доступность не во всех городах хорошо развита, чтобы сокращать парковочные места в эконом-классе», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Он отметил, что для решения проблемы парковок во дворах необходимо при строительстве жилищных комплексов разрабатывать и транспортную инфраструктуру.

А в Санкт-Петербурге скоро можно будет оплачивать парковку дистанционно в приложении. Такую функцию анонсировал сервис 2ГИС.

«Новая опция повысит удобство и сэкономит время автовладельцев – не нужно ходить в поиске столбика с номером парковки и скачивать отдельное приложение для оплаты – гораздо проще оплатить, не выходя из машины и навигатора», – приводит «Петербургский дневник» комментарий продакт-менеджера транспорта сервиса Михаила Скринника.

Ранее сообщалось, что парковка за 0 рублей в центре столицы станет доступной с начала ноября по итогам тестирования динамического тарифа.

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#машины
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Раскрыты планы Роскомнадзора по блокировке в мессенджерах
Глава РКН Липов: Роскомнадзор может начать блокировать звонки в мессенджерах
23 октября 2024, 18:27

Фото: iStock/scyther5

Роскомнадзор может начать блокировать звонки в мессенджерах для защиты граждан от мошенников. Об этом заявил глава ведомства Андрей Липов, передает РБК. По его словам, приложения должны разрешить пользователям самостоятельно выбирать ограничения на те или иные звонки.
«Мессенджер должен будет дать возможность гражданину самостоятельно ограничить принятие тех или иных звонков: из-за границы или не из его записной книжки», — привел он пример.
Липов подчеркнул, что для этого намерены разработать комплекс требований к иностранным мессенджерам. Если они откажутся их выполнять, РКН ограничит возможность звонить через приложение, добавил он, отметив, что при такой блокировке сам мессенджер продолжит работать, но звонки через него проходить не будут.

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#онлайн
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