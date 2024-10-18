Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Озвучен основной признак нелюбви к себе

Озвучен основной признак нелюбви к себе

Психолог Голубева назвала неумение говорить «нет» признаком нелюбви к себе
18 октября 2024, 15:28
Фото: iStock/undefined undefined

Фото: iStock/undefined undefined

Психолог консультативной службы «Первая помощь» Майя Голубева заявила, что одним из основных признаков нелюбви к себе является неумение говорить «нет».
Кроме этого, люди, которые к себе относятся недостаточно хорошо, зачастую сравнивают себя с другими, принижая свои достижения в сравнении с чужими.

«Отсутствие заботы о себе также говорит о том, что человек себя не любит. Такие люди часто пренебрегают своими потребностями и желаниями, считая их несущественными. Они могут отказываться от отдыха, здорового питания и занятий спортом ради экономии. Люди, которые не любят себя, часто соглашаются на всё, что им предлагают, боясь обидеть других или показаться эгоистами», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Голубева.



Она добавила, что подобные люди также характеризуются тем, что не верят в свои достоинства и считают комплименты незаслуженными, а также сильно бояться совершать ошибки.

А директор Центра психологии СамГМУ, эксперт рынка Национальной технологической инициативы HealthNet Елена Мазанкина отметила, что физические нагрузки и дыхательные упражнения и практики полезны для психического состояния, так как способствуют снижению тревожности.

«Регулярные физические упражнения способствуют выработке эндорфинов, что значительно улучшает общее самочувствие и помогает снять напряжение. Оптимально выделять хотя бы 30 минут в день на умеренную активность, будь то прогулка, бег или занятия спортом», — прокомментировала в беседе с RT специалист.

Ранее доктор психологических наук, профессор Московского городского педагогического университета (МГПУ), психолог Борис Рыжов заявлял, что современное воспитание, базирующееся на более мягких методах, имеет и свои минусы.

Читайте также:

Врач Морозов назвал неочевидные причины депрессии

Психолог Рыжов заявил об опасности современного воспитания детей

«Придаток»: Психолог объяснила, почему дочь Успенской завидует матери и чем это чревато
#психолог
#человек
#люди
#любовь
#отношения
Строительная готовность поликлиники в Лосино-Петровском превысила 60%
18 октября 2024, 15:35

Проект поликлиники в мкрн Лукино-Варино (Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО)

Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 320 посещений за смену, возводят в микрорайоне Лукино-Варино Лосино-Петровского городского округа, в настоящее время строительная готовность здания составляет более 60%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Строить четырехэтажную поликлинику начали в мае 2023 года. Сегодня строительная готовность объекта превышает 60%. На площадке задействовано 130 рабочих и пять единиц техники. Завершить работы должны уже в четвёртом квартале текущего года», — говорится в сообщении.
К новой поликлинике планируется прикрепить более 18 тысяч жителей, в том числе свыше 3 тысяч детей. Отмечается, что за одну смену в поликлинике смогут принять 270 взрослых и 50 маленьких пациентов.

Читайте также:

Нарколог Холдин раскрыл причины четырехкратного увеличения риска рака груди

«Мина замедленного действия»: Врач раскрыл, по какому признаку можно обнаружить рак легких

В Павловском Посаде 24 октября проведут День донора
#главгосстройнадзор мо
#лосино-петровский
#поликлиника
#строительство
#здравоохранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков объяснил обращение к Кадырову
Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков: извинения перед Кадыровым — личное
18 октября 2024, 15:28

Рауф Арашуков (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Обращение пожизненно осужденного экс-сенатора Рауфа Арашукова к главе Чечни Рамзану Кадырову и извинения перед ним являются их личными делами. Об этом Арашуков через своего адвоката сообщил РБК.
По словам Арашукова, он не видит ничего плохого в том, чтобы обратиться к Кадырову с извинениями за совершенные ошибки. Уточняется, что осужденный считает лидера Чечни своим другом.

Арашуков добавил, что лично составил обращение и передал его через адвоката. Данное обращение было опубликовано в сети в четверг, 17 октября.

Напомним, экс-сенатор и его отец Рауль признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. Согласно информации следствия, сумма хищений составила более 30 млрд рублей.

Читайте также:

Пожизненно заключенный экс-сенатор Арашуков извинился перед Кадыровым

Песков посоветовал Кадырову обратиться в полицию

В Кремле прокомментировали заявление Кадырова о покушении на него
#отец
#заявление
#рамзан кадыров
#чечня
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье предотвратили сброс более 100 кубометров строительных отходов
18 октября 2024, 15:21

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Сброс более 100 кубических метров строительных отходов сумели предотвратили в Московской области в ходе рейда, проведённого на территории Раменского городского округа, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В ходе рейда была проверена 2️1 единица техники, у водителей пяти машин отсутствовали документы, необходимые для перевозки отходов. Общий объём строительного мусора, который мог остаться у трассы или в лесополосе, равен 1️2️ бункерам или двум кузовам карьерных самосвалов», — говорится в сообщении.
На нарушителей составлены протоколы, машины, на которых нелегально перевозились отходы, задержаны.

В рейде принимали участие представители областного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, Минэкологии, а также правоохранители.

Читайте также:

Региональные операторы из Каширы изучают работу комплексов по переработке отходов

Экологический надзор выявил незаконную утилизацию отходов в Подмосковье

В Подмосковье инспекторы эконадзора оштрафовали нарушителей правил обращения с отходами
#минчистоты
#раменский городской округ
#мусор
#отходы
#строительный мусор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России началось создание ИИ-помощника для трехмерной печати изделий
18 октября 2024, 15:18

Фото: iStock/Marina_Skoropadskaya

Специалисты Центра компетенций НТИ МГТУ им. Н.Э. Баумана и Дальневосточного федерального университета начали разработку интеллектуального помощника для 3D-печати изделий.
Новая технология будет полезна тем, что благодаря ей снизятся требования к квалификации операторов оборудования, сократятся материальные и временные затраты, восстановятся исправности деталей и т. д.

«Инженер-технолог будет вводить в программу информацию об оборудовании, материалах, необходимых для производства детали, а также её технических характеристиках, установленных техническим заданием. Интеллектуальный ассистент сформирует рекомендации об оптимальном способе настройки параметров оборудования», — приводят «Известия» пояснение старшего преподавателя базовой кафедры фотоники и цифровых лазерных технологий Политехнического института ДВФУ Александра Никитина.

А и. о. директора Института биотехнологии и глобального здоровья Университета РОСБИОТЕХ, заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Дмитрий Куликов заявил о бурном росте и развитии биотехнологий в России.

«Биотехнологии сегодня практически везде. Внедрение новых разработок в области индустрии питания играет важную роль в сохранении и укреплении здоровья людей, так как обеспечивает продовольственную безопасность, позволяет большему числу людей придерживаться принципов правильного питания, снижает риски развития заболеваний и нагрузку на сферу медицины», — добавил в беседе с RT Куликов.

Ранее сообщалось, что учёные ЛЭТИ разработали алгоритм, который позволит прогнозировать патологии беременности по истории болезни.

Читайте также:

Учёные создали алгоритм по прогнозу патологии беременности по истории болезни

В России создан контроллер для точного управления дронами

Астроном Вибе объяснил сомнения в словах Холланд о сигналах от инопланетян
#ученые
#технологии
#наука
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Павловском Посаде проводят акции в рамках Дня белой трости
18 октября 2024, 14:52

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Различные мероприятия, направленные на повышение безопасности пешеходов с ограниченными возможностями здоровья, проводят сотрудники Госавтоинспекции Павлово-Посадского городского округа, акции приурочены в Международному дню белой трости — символа слабовидящих людей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«17 октября сотрудники ГАИ вместе со школьными активистами провели акцию в поддержку незрячих пешеходов. Школьники нарисовали плакаты, призывающие водителей быть внимательнее к людям с ОВЗ и пропускать через дорогу тех, кто подаёт сигнал белой тростью, даже вне зоны пешеходного перехода», — говорится в сообщении.
Кроме того, были проведены беседы с пешеходами: им рассказали, что нужно проявлять внимание к незрячим участникам дорожного движения.

Читайте также:

Замглавы Павловского Посада проверил ход капремонта дома в Филимонове

В Павловском Посаде 24 октября проведут День донора

Сироте из Павловского Посада вручили жилищный сертификат
#павловский посад
#пешеход
#акция
#гаи
#безопасность
#инвалиды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-участник группы Little Big госпитализирован в Петербурге
Бывший участник группы Little Big Антон Лиссов попал в реанимацию в Петербурге
18 октября 2024, 14:50

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Бывший бэк-вокалист группы Little Big Антон Лиссов был госпитализирован в реанимационное отделение Мариинской больницы в Санкт-Петербурге с подозрением на инфаркт. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
Уточняется, что исполнитель обратился за помощью из-за болей в груди и затруднённого дыхания. На данный момент 45-летнего Лиссова обследуют медики, но сам он хочет как можно быстрее вернуться домой, поскольку у него запланирован концерт через несколько дней.

Напомним, Антон Лиссов покинул группу Little Big в 2022 году, когда коллектив уехал в Соединенные Штаты Америки. С тех пор он остался в Петербурге и вновь начал выступать в своей рок-группе Jane Air.

Читайте также:

Девочка-квадробер исцарапала сверстницу лезвиями вместо когтей в Подмосковье

Появились подробности о состоянии пострадавшего при взрыве авто в Москве

Россиянин лишился заработанной за время СВО машины после романа с сотрудницей ФСИН
#концерт
#рок
#медики
#госпитализация
#музыка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Топ-10 лучших городов Московской области для комфортной жизни
18 октября 2024, 14:45

Фото: istockphoto / VasKhomchin

Московская область известна своим удобным расположением, развитой инфраструктурой и близостью к Москве. Здесь жизнь протекает в более спокойном ритме, но при этом сохраняются все преимущества жизни в мегаполисе. «Радио 1» расскажет про лучшие города Подмосковья для комфортной жизни.

Балашиха

Балашиха расположена в 25 километрах от Москвы и является крупным населённым пунктом с населением более полумиллиона человек.

В городе хорошо развита инфраструктура, есть всё необходимое для комфортной жизни горожан: от крупных торговых центров и развлекательных заведений до образовательных и медицинских учреждений.

На рынке недвижимости представлены квартиры в новостройках, на вторичном рынке и отдельные коттеджи в городской черте. Снять или купить квартиру здесь можно в несколько раз дешевле, чем в Москве.

На территории Балашихи работает множество предприятий и организаций, обеспечивающих жителей рабочими местами.

Город окружён парками, лесопарками и густыми подмосковными лесами.

В настоящее время в Балашихе действует более 40 школ, гимназий и лицеев, а также шесть высших учебных заведений. Открываются новые поликлиники и больницы.

Фото: istockphoto / KeVeR


Подольск

Один из экономически развитых городов Подмосковья, расположенный всего в 16 километрах от Москвы, считается вторым по значимости и масштабам городом-спутником после Балашихи.

На территории жилых кварталов расположены игровые площадки, около тридцати детских садов, школы, поликлиники для детей и взрослых, а также больницы. В городе есть гимназии, лицеи, высшие учебные заведения и крупный спортивный объект — ледовый дворец «Витязь».

В Подольске много архитектурных памятников, поэтому сюда приезжают даже туристы.

Важное преимущество города — хорошее транспортное сообщение. По железной дороге можно доехать до столичного Курского вокзала.

Рынок жилой недвижимости примерно одинаково разделён на первичное и вторичное жильё. Все районы обеспечены необходимой инфраструктурой, зелёными зонами и живописными местами для прогулок и отдыха. В каждом районе спокойная обстановка, способствующая комфортному проживанию.

В городе есть спортивные объекты, такие как горнолыжные склоны и ледовый дворец, а также множество секций и кружков для взрослых и детей.

Подольск известен своим атомным машиностроением и является важным высокотехнологичным научным центром, поэтому здесь востребованы не только рабочие специальности, но и учёные.

Фото: istockphoto / Armen Maitesyan

Химки

Химки занимает третье место среди крупнейших городов-спутников Москвы по численности населения, где постоянно проживает более 250 тысяч человек.

Здесь представлен широкий выбор жилья на первичном и вторичном рынках недвижимости.

Город условно разделён на две части: старую и новую. В старой части расположены частные дома. Канал делит её на правый и левый берега. Правобережная зона отличается развитой социальной инфраструктурой: здесь находятся медицинские учреждения, множество детских садов и школ, клубов, центров для отдыха и развлечений, спортивных секций и других объектов. Кроме того, отсюда легко добраться до железнодорожной платформы.

Левобережный район выбирают те, кто предпочитает более тихое и спокойное окружение. Преимущество этой части города — меньшая плотность населения.

Фото: istockphoto / OlgaVolodina

Одинцово

Одинцовский район, расположенный всего в пяти километрах от Москвы, является одним из лучших мест для жизни в Подмосковье. Этот динамично развивающийся населённый пункт привлекает жителей столичного региона своим комфортом и развитой инфраструктурой.

В городе Одинцово много кафе, ресторанов, магазинов и других досуговых заведений. Местные власти активно занимаются благоустройством территории и развитием инфраструктуры.

Помимо магазинов, банков, образовательных учреждений и детских садов, в городе есть художественная школа для детей и спортивные организации.

В городе представлен широкий выбор объектов недвижимости, включая многоквартирные новостройки, малоэтажные дома вторичного и первичного рынков, а также элитные коттеджи на берегу Москвы-реки.

Фото: istockphoto / bbsferrari

Красногорск

Красногорск расположен рядом с МКАД, Опалиховским лесопарком и другими зелёными зонами. Часть города находится на берегу Москвы-реки. Эти особенности делают его привлекательным для проживания.

Однако наиболее важным фактором является хорошая транспортная доступность. Через город проходит Волоколамское шоссе, а недалеко от МКАД расположена станция метро «Мяникино».

Красногорск окружён зеленью, а близость реки обеспечивает приятную свежесть. Прогулки по городу доставляют удовольствие, так как здесь много интересных пешеходных маршрутов, в том числе вдоль набережных и мостов.

В городе есть работа, поскольку удобная транспортная доступность привлекает бизнес. Здесь созданы условия для деловой, развлекательной, культурной и спортивной жизни.

Фото: istockphoto / Vladislava Iusupovа

Люберцы

Люберцы — город, расположенный недалеко от Москвы и являющийся частью Московской агломерации. Он имеет отличное транспортное сообщение со столицей.

Расстояние до МКАД составляет около 2 километров, а добраться туда можно по Новорязанскому шоссе. Жители активно используют железнодорожный транспорт и метрополитен.

В городе действует 30 автобусных маршрутов, охватывающих как сам город, так и его окрестности.

В Люберцах есть школы, детские сады, профессиональные учебные заведения и филиалы ВУЗов.

Город окружён двумя крупными лесными массивами — Салтыковским парком и Кузьминками. Здесь можно совершать прогулки и посещать исторические достопримечательности, такие как усадьбы и часовни.

Выбор жилья в Люберцах разнообразен и доступен для любого бюджета. Всегда можно найти подходящий вариант — от недорогих студий до просторных семейных квартир, а также индивидуальные дома в частном секторе.

Фото: istockphoto / Elena Odareeva

Коломна

Коломна — популярный город для путешествий на выходные. Здесь царит уникальная атмосфера старины, а уровень благоустройства и комфорта соответствует современным стандартам.

Основные достопримечательности Коломны связаны с её историческим наследием. Среди них — кремль, музеи, заводы, соборы, храмы, монастыри и усадьбы. Всего в городе насчитывается более 400 исторических объектов, 70 из которых имеют федеральное значение.

На её территории протекают три реки: Коломенка, Ока и Москва.

Однако Коломна также является крупным торгово-промышленным и транспортным центром.

Современная Коломна активно развивается и имеет высокий научный и технологический потенциал. В городе расположены конструкторское бюро машиностроения и различные заводы, такие как тепловозостроительный, тяжёлого станкостроения, канатный и шиноремонтный. Всего в Коломне зарегистрировано около 2 тысяч различных организаций и предприятий, которые обеспечивают местных жителей рабочими местами.

Фото: istockphoto / -101PHOTO-

Королёв

Королев расположен всего в семи километрах от выезда на МКАД с северо-восточной стороны.

Город известен как крупнейший научный город и космическая столица России. Здесь находится главный центр управления полётами и ракетно-космическая корпорация «Энергия».

Королев — зелёный и благоустроенный город с многочисленными парками, скверами и садами. Одна из его протяжённых границ — это крупнейший природный заповедник «Лосиный остров», в котором обитают дикие животные и птицы, что делает местную фауну богатой. Такое соседство обеспечивает району хорошую экологию, несмотря на наличие предприятий ракетной и авиационной промышленности.

Город формально разделён на несколько районов. Новостройки есть как в центральных частях, так и на окраинах.

Фото: пресс-служба Минкультуризма МО

Сергиев Посад

Сергиев Посад — город с богатой историей и уникальным наследием, который часто называют культурной столицей Подмосковья.

В нём расположены крупные действующие предприятия, такие как машиностроительный, лакокрасочный, электромеханический, мебельный, химический заводы и другие. Также есть мясокомбинат, фабрика художественной резьбы, фабрика мороженого, кондитерская фабрика и другие предприятия. Это обеспечивает широкий выбор рабочих мест для жителей города, что является плюсом для тех, кто предпочитает жить и работать рядом с домом.

Уровень жизни в городе довольно высок. При хорошем социальном и экономическом развитии жильё на первичном и вторичном рынках находится на приемлемом уровне, что позволяет горожанам приобретать комфортное жильё без переплат за квадратный метр.

Фото: istockphoto / saiko3p

Пушкино

В 19 километрах от МКАД расположен город Пушкино.

Город окружён лесными массивами: Морозовским, Северным и Дендропарком, что положительно влияет на экологию.

Здесь работают более 10 школ и гимназий, детские сады и интернаты. Жители могут получить профессиональное образование в медицинских, музыкальных колледжах и Пушкинском лицее экономики, политики и права.

Местные предприятия и развлекательные объекты обеспечивают жителей рабочими местами.

Транспортная доступность города также на высоком уровне. Добраться до Москвы можно по Ярославскому шоссе, а также через федеральные трассы, такие как Москва — Архангельск. Жители активно используют Московско-Ярославскую железную дорогу.

Стоимость жилья в городе находится на приемлемом уровне, а строительство новых жилых комплексов подтверждает высокий спрос на недвижимость.

Фото: istockphoto / rogkoff

Читайте также:

Топ-15 парков Подмосковья для отдыха, прогулок и развлечений

Храмы, церкви и монастыри: топ-12 святых мест Подмосковья

Парки, усадьбы и музеи: топ-12 необычных мест в Подмосковье, которые нужно посетить
#подмосковье
#жильё
#работа
#транспорт
#недвижимость
#инфраструктура
#достопримечательности
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Замглавы Павловского Посада проверил ход капремонта дома в Филимонове
18 октября 2024, 14:38

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Ход капитального ремонта кровли многоквартирного дома в микрорайоне Филимоново, расположенного по адресу: 2-й переулок 1-го мая, 10, проверил в рамках пешего обхода территорий заместитель главы Павлово-Посадского округа по вопросам ЖКХ Александр Белоусов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В во время проверки работ по ремонту, а также благоустройству территории двора Александр Белоусов пообщался с местным жителями. Они попросили восстановить снегозадержатель на крыше дома №10 по 2-му переулку 1-го Мая.

«Обращение предал коллегам для рассмотрения и решения вопроса. Данный вопрос взят под личный контроль. С жителями свяжемся повторно и дадим ответ», — отметил Александр Белоусов.
В администрации округа напомнили, что пешие обходы территорий проводятся еженедельно.

Читайте также:

В Павловском Посаде 24 октября проведут День донора

Сироте из Павловского Посада вручили жилищный сертификат

В Павловском Посаде проводят рейды по безопасности пешеходов
#павловский посад
#капремонт
#капитальный ремонт
#благоустройство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лантратова: Надо создать бесплатные военно-патриотические центры для молодёжи
18 октября 2024, 14:22

Фото: iStock/rarrarorro

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой создать бесплатные военно-патриотические центры для молодёжи по всей России.
Она пояснила, что сегодня в обществе существует запрос на отдых для детей, который будет совмещён с военно-патриотической подготовкой. Парламентарий привела в пример подмосковный центр «Авангард», который уже функционирует бесплатно только для детей из Москвы и Московской области.

«Остальные военно-патриотические центры для детского отдыха действуют на коммерческой основе, и позволить себе отдых там могут далеко не все семьи, особенно многодетные», — добавила в беседе с RT Лантратова.

Тем временем московские школьники одержали победу на II Всероссийском детском экологическом форуме для учеников 5-11 классов.

«Команда из 20 школьников из разных школ столицы и ученики Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма заняла первое место, став победителем форума. II Всероссийский детский экологический форум для учеников 5-11 классов прошёл в Челябинске», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы столичного департамента образования и науки.

Ранее сообщалось, что участие в экологических акциях по сбору вторсырья приняли во время прошедших каникул ребята из труппы театра «МаскаРад» серпуховского Центра внешкольной работы.

Читайте также:

В Красногорске в Президентской академии встретили первых студентов из Китая

Серпуховские школьники приняли участие в экологических акциях

Для школьников из Звенигорода провели занятие по профессиям в сфере туризма
#москва
#форум
#школьники
#ученики
#образование
#воспитание
#патриотизм
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате