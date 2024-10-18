Озвучен основной признак нелюбви к себе

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Психолог консультативной службы «Первая помощь» Майя Голубева заявила, что одним из основных признаков нелюбви к себе является неумение говорить «нет».
Кроме этого, люди, которые к себе относятся недостаточно хорошо, зачастую сравнивают себя с другими, принижая свои достижения в сравнении с чужими.
Она добавила, что подобные люди также характеризуются тем, что не верят в свои достоинства и считают комплименты незаслуженными, а также сильно бояться совершать ошибки.
А директор Центра психологии СамГМУ, эксперт рынка Национальной технологической инициативы HealthNet Елена Мазанкина отметила, что физические нагрузки и дыхательные упражнения и практики полезны для психического состояния, так как способствуют снижению тревожности.
Ранее доктор психологических наук, профессор Московского городского педагогического университета (МГПУ), психолог Борис Рыжов заявлял, что современное воспитание, базирующееся на более мягких методах, имеет и свои минусы.
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«Отсутствие заботы о себе также говорит о том, что человек себя не любит. Такие люди часто пренебрегают своими потребностями и желаниями, считая их несущественными. Они могут отказываться от отдыха, здорового питания и занятий спортом ради экономии. Люди, которые не любят себя, часто соглашаются на всё, что им предлагают, боясь обидеть других или показаться эгоистами», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Голубева.
Она добавила, что подобные люди также характеризуются тем, что не верят в свои достоинства и считают комплименты незаслуженными, а также сильно бояться совершать ошибки.
А директор Центра психологии СамГМУ, эксперт рынка Национальной технологической инициативы HealthNet Елена Мазанкина отметила, что физические нагрузки и дыхательные упражнения и практики полезны для психического состояния, так как способствуют снижению тревожности.
«Регулярные физические упражнения способствуют выработке эндорфинов, что значительно улучшает общее самочувствие и помогает снять напряжение. Оптимально выделять хотя бы 30 минут в день на умеренную активность, будь то прогулка, бег или занятия спортом», — прокомментировала в беседе с RT специалист.
Ранее доктор психологических наук, профессор Московского городского педагогического университета (МГПУ), психолог Борис Рыжов заявлял, что современное воспитание, базирующееся на более мягких методах, имеет и свои минусы.
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Мелисса Тимофеева