Косметолог назвала продукты, которые приводят к образованию акне
Косметолог Кливитская: кофе и фастфуд приводят к образованию акне
Молоко, фастфуд и кофе могут усилить образование акне. Об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Нина Кливитская.
В разговоре с «Москвой 24» специалист пояснила, что фастфуд, жирные и жареные продукты содержат трансжиры, которые могут вызвать воспаления на коже. Кроме того, высыпания появляются из-за употребления сахара и рафинированных продуктов.
Также врач добавила, что акне может возникнуть из-за непереносимости организмом лактозы, которая есть в молоке.
«Важно отметить и кофе, в зернах которого находятся органические кислоты. Они повышают уровень кортизола – гормона стресса, а он стимулирует работу сальных желез, которые и способны вызвать акне. В таком случае лучше переходить на травяные чаи и цикорий», — посоветовала Кливитская.
Тем временем «Вечерняя Москва» пишет о подорожании кофе. По данным издания, на сегодняшний день банка растворимого кофе весом 190 граммов стоит порядка 900 рублей, а к концу лета ожидается подорожание.
Автор отмечает, что недорогой альтернативой кофе может стать цикорий. Он помогает усваивать витамины и макроэлементы, а также нормализует микрофлору кишечника и укрепляет иммунитет.
«Не стоит сбрасывать со счетов и какао, бобы которого содержат больше кальция, чем коровье молоко. Напиток богат теобромином — это хорошая замена кофеину со стимулирующим эффектом, не вызывающая повышенного сердцебиения и привыкания», — говорится в статье.
По словам диетолога Виктории Безнебеевой, какао дает бодрости не меньше, чем кофе, и приносит пользу для ЖКТ. Кроме того, можно пить травяные чаи, которые улучшают работу почек и печени, а также очищают организм.