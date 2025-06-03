Косметолог назвала продукты, которые приводят к образованию акне

03 июня 2025, 12:02

Косметолог Кливитская: кофе и фастфуд приводят к образованию акне

Фото: iStock/fokusgood

Молоко, фастфуд и кофе могут усилить образование акне. Об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Нина Кливитская.





В разговоре с «Москвой 24» специалист пояснила, что фастфуд, жирные и жареные продукты содержат трансжиры, которые могут вызвать воспаления на коже. Кроме того, высыпания появляются из-за употребления сахара и рафинированных продуктов.



Также врач добавила, что акне может возникнуть из-за непереносимости организмом лактозы, которая есть в молоке.





«Важно отметить и кофе, в зернах которого находятся органические кислоты. Они повышают уровень кортизола – гормона стресса, а он стимулирует работу сальных желез, которые и способны вызвать акне. В таком случае лучше переходить на травяные чаи и цикорий», — посоветовала Кливитская.

«Не стоит сбрасывать со счетов и какао, бобы которого содержат больше кальция, чем коровье молоко. Напиток богат теобромином — это хорошая замена кофеину со стимулирующим эффектом, не вызывающая повышенного сердцебиения и привыкания», — говорится в статье.