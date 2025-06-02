Диетолог рассказала о пользе зеленого лука
Диетолог Соломатина: зеленый лук симулирует пищеварение
Зеленый лук содержит много витамина C. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.
«В луке есть раздражающие органические кислоты, которые стимулируют пищеварение. Кроме того, раньше всегда рекомендовали есть побольше этой зелени, чтобы зубы были в отличном состоянии. Бактерицидные свойства лука не дают развиваться налету», — рассказала Соломатина «Вечерней Москве».
Кроме того, лук содержит много клетчатки и коллагена. Последний, по словам специалиста, необходим для пожилых людей.
Также Соломатина отметила наличие в этом растении вещества кверцитин, которое применялось для лечения коронавирусной инфекции. Она уточнила, что кверцитин укрепляет сосуды, благоприятно влияет на бронхолегочную систему и защищает клетки от разрушения.
При этом диетолог предупредила, что людям с гастритом, язвой, панкреатитом или заболеваниями печени лук есть не стоит.
В свою очередь детский врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина рассказала в беседе с «Газетой.Ru» о полезных свойствах клубники.
«В ней содержится много витамина С — даже больше, чем в цитрусовых. А ведь он нужен не только для укрепления иммунитета, но и для выработки коллагена и улучшения сосудов. При регулярном употреблении клубника помогает улучшить тонус кожи, снизить склонность к синякам и покраснениям, а также защитить кожу от воздействия солнца», — уточнила Хайкина.
По словам специалиста, клубника имеет низкий гликемический индекс и не вызывает резких скачков сахара в крови. Кроме того, эта ягода улучшает пищеварение, облегчает переваривание пищи и имеет легкий мочегонный эффект.
Врач отметила, что стоит съедать 100-200 граммов клубники в день, но не на голодный желудок.