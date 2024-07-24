Психолог Зеленчук озвучила возможные причины неадекватного выступления Глюк’oZы

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Преподаватель кафедры психологии Университета «Синергия» Полина Зеленчук заявила, что возможными причинами неадекватного поведения певицы Глюк’oZы (Наталья Ионова) во время концерта в Красноярске могли стать проблемы с психическим здоровьем и приём каких-либо препаратов.