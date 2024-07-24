Психолог Зеленчук озвучила возможные причины неадекватного выступления Глюк’oZы

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Преподаватель кафедры психологии Университета «Синергия» Полина Зеленчук заявила, что возможными причинами неадекватного поведения певицы Глюк’oZы (Наталья Ионова) во время концерта в Красноярске могли стать проблемы с психическим здоровьем и приём каких-либо препаратов.
«Выступление под воздействием психотропных препаратов является недопустимым и крайне опасным. Любое неконтролируемое состояние артиста на сцене недопустимо с точки зрения профессиональной ответственности и этики. Эта ситуация может быть симптомом более глубоких проблем с психическим здоровьем певицы. Злоупотребление антидепрессантами часто является следствием депрессивных расстройств, тревожности или других психических состояний», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Зеленчук.
При этом она подчеркнула, что настоящая причина такого поведения неизвестна, однако любой артист должен работать ответственно, а также внимательно относится к своему здоровью.
А юрист Владислав Лазарев рассказал, что может грозить певице после такого выступления.
«Глюк’oZе стоит надеяться, что в её адрес не поступит коллективного иска. Ионовой грозят штрафы за несоблюдение условий контракта и, возможно, расходы на выплату компенсации за моральный ущерб. Что касается лишения авторских прав на псевдоним и песни, написанные Максимом Фадеевым, то это тоже вполне возможно», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Лазарев.
Ранее сообщалось, что певица Глюк’oZa едва не сорвала своё выступление на Дне металлурга в Красноярске. Так, по словам зрителей, она не попадала в ноты и довольно странно вела себя на сцене.
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