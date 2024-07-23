Названы методы улучшения качества сна

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Психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Юлия Лебедева заявила, что улучшить качество сна можно с помощью аромотерапии и аудио АСМР.
«К классическим методам относятся: ароматерапия с маслом сибирского кедра; включение оранжевого света вечером — меньше влияет на выработку мелатонина; метод «Часового кокона» — когда вы укутываетесь в одеяло на 10-15 минут перед засыпанием, а также видео и аудио АСМР — многие слушатели признаются, что такие видео помогают им расслабиться и снизить стресс», — пояснила в беседе с Газета.ру Лебедева.
Также лучше засыпать можно с помощью создания «ритуала» сна, медитация осознанности, визуализация себя в месте, которое ассоциируется с покоем и безопасностью, прослушивания специальных «сонных» плейлистов.
Ранее сообщалось, что исследование, о котором сообщило издание The New York Post, показало, что недостаток сна и нарушение его режима могут значительно увеличить риск развития сахарного диабета второго типа.
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