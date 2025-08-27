Мособлдума расширит многодетным условия получения выплаты на школьную форму

27 августа 2025, 16:04

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Мособлдуме начнут работу над законопроектом, который расширит условия получения выплаты на школьную форму для многодетных семей. Об этом стало известно во время Общественных обсуждений на тему мер демографической политики, которые прошли в региональном парламенте.







«В ходе приёмов и встреч с жителями депутаты-единороссы получали обращения о том, что многодетные семьи, в которых дети учатся в школе не в Московской области, а в другом регионе, не могут получить эту выплату. Планируем это исправить, чтобы выплату смогли получать и те семьи, где ребёнок ходит в школу в другом субъекте», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.