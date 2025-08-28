Платформа Учи.ру поможет цифровизации образования в школах Подмосковья
Министерством образования Московской области подписало договор о сотрудничестве с образовательной платформой Учи.ру. Соглашение направлено на комплексное развитие цифровой образовательной среды. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства.
В рамках соглашения учителя Московской области получат бесплатную методическую поддержку по использованию искусственного интеллекта, а цифровой помощник платформы Учи.ру Соня интегрируют в учебный процесс.
«Наши исследования показывают, что участники образовательного процесса воспринимают ценность технологий именно тогда, когда они встроены в реальную практику и сопровождаются поддержкой. Поэтому наша задача — строить не отдельные цифровые сервисы, а целостную экосистему, в которой ИИ работает на конкретные задачи образования», — отмети руководитель управления по работе с регионами образовательной платформы Учи.ру Артур Янов.Благодаря цифровому помощнику подмосковные школьники смогут получать ответы из проверенного источника, педагогам станет легче вовлекать детей в учёбу, а властям региона — мониторить образовательные процессы.
Соглашение было подписано в рамках тематической сессии «ИИ и цифра в образовании» на Форуме педагогов Подмосковья.