Платформа Учи.ру поможет цифровизации образования в школах Подмосковья

28 августа 2025, 16:29

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Министерством образования Московской области подписало договор о сотрудничестве с образовательной платформой Учи.ру. Соглашение направлено на комплексное развитие цифровой образовательной среды. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства.





В рамках соглашения учителя Московской области получат бесплатную методическую поддержку по использованию искусственного интеллекта, а цифровой помощник платформы Учи.ру Соня интегрируют в учебный процесс.





«Наши исследования показывают, что участники образовательного процесса воспринимают ценность технологий именно тогда, когда они встроены в реальную практику и сопровождаются поддержкой. Поэтому наша задача — строить не отдельные цифровые сервисы, а целостную экосистему, в которой ИИ работает на конкретные задачи образования», — отмети руководитель управления по работе с регионами образовательной платформы Учи.ру Артур Янов.