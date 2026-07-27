Психологи назвали две вещи, которые ведут к разводам

27 июля 2026, 18:26

Психологи заявили, что к разводам ведут молчание и терпимость

Фото: istockphoto/Rawf8

В России продолжает удерживаться высокий уровень разводов — по статистике, распадается до 70% браков. Социологи и психологи отмечают, что экономические трудности и бытовые проблемы часто являются лишь триггерами, тогда как истинные причины кроются в психологических аспектах взаимодействия супругов.





Как поясняют специалисты, решение о расторжении брака зачастую является лишь юридическим оформлением давно произошедшего эмоционального разрыва, пишут argumenti.ru. Внешне благополучные пары могут годами вести совместный быт, но внутри их союз разрушается из-за отсутствия живого диалога.



Проблема эмоциональной дистанции



Одним из ключевых факторов распада называется утрата эмоционального контакта. С течением времени супруги перестают делиться личными переживаниями, страхами и изменениями в мировоззрении, замыкаясь в узких бытовых ролях. Особенно критичным этот разрыв становится в кризисные моменты жизни семьи: рождение детей, смена работы или возрастные переходы супругов.



Деструктивные сценарии конфликтов



Психологи обращают внимание на неспособность пар конструктивно решать спорные вопросы. Боязнь ссор или, напротив, переход на личности и взаимные обвинения разрушают фундамент доверия. При этом отсутствие конфликтов эксперты считают не менее тревожным сигналом, чем их наличие, указывая на накопление невысказанных претензий.



Синдром «пустого гнезда» и страх перемен



Часто супруги затягивают процесс расставания из-за страха перед одиночеством, финансовой нестабильностью или убеждения, что «ради детей» нужно сохранять видимость семьи. Однако, по наблюдениям специалистов, дети тонко чувствуют фальшь в отношениях родителей, и атмосфера постоянного напряжения может наносить им больший вред, чем развод.



Смена социальных установок



Аналитики связывают рост числа разводов не только с кризисом института семьи, но и с изменением общественного сознания. Брак все реже воспринимается как пожизненный долг или обязательство. Все больше людей рассматривают семейный союз как пространство для личного развития и взаимной удовлетворенности, и при исчерпании этих ресурсов готовы признать отношения завершенными.



Работа над отношениями как профилактика



Несмотря на статистику, эксперты отмечают, что осознанная работа над союзом дает значительные результаты. Пары, практикующие регулярное общение без гаджетов (так называемый «эмоциональный инвентарь») и обращающиеся к семейным консультантам, демонстрируют более высокий уровень удовлетворенности браком. Исследования показывают, что еженедельные откровенные беседы способны снизить риски развода на 30-40%.



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