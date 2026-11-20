20 ноября 2026, 15:00

Экономист Абелев: инвестиционные монеты подходят для длительных вложений

Фото: Istock/AnatolyM

Кандидат экономических наук Олег Абелев рассказал, что выгодными вложениями уже сейчас могут стать федеральные облигации со сроком погашения до полутора лет, драгоценные камни и инвестиционные монеты.





В беседе с изданием «Абзац» экономист объяснил, что облигации федерального займа сейчас можно купить дешевле привычного номинала — тогда доходность может превысить ключевую ставку примерно на 2–3% при сроке погашения до полутора лет.

«Драгоценные камни — потенциально интересная история на долгосрок. Это вариант для покупки внебиржевым образом для диверсификации источников. Для этого нужно разбираться в специфике камней, количестве граней и цвете. Через биржевые фонды можно покупать доли в объектах торговой недвижимости, так как спрос на площади будет расти. Маркетплейсы будут проявлять интерес, поэтому доли в фондах, которые такие объекты обслуживают, тоже интересны, но на полугодие или больше», — рассказал эксперт.