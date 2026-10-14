Инженер назвал признаки перекоса двери после ремонта
Строительный инженер Денис Щетников с 15-летним опытом работы с дверными и архитектурными системами советует внимательно осматривать проемы при приемке квартиры. Внешне аккуратный ремонт порой скрывает нарушения геометрии, из-за которых дверь со временем начнет задевать коробку или перестанет плотно закрываться.
В беседе с «Газетой.Ru» Щетников рекомендовал начать проверку со стен рядом с дверным проемом. Для этого подойдет длинный уровень или линейка. Если инструментов нет, можно приоткрыть дверь примерно на 45 градусов. Исправно установленное полотно сохранит положение и не станет самопроизвольно двигаться.
Следующий важный признак — расстояние между полотном и коробкой. После закрытия двери щели сверху и с обеих сторон должны выглядеть одинаково. Разница в ширине указывает на ошибку монтажа, которая сама не исчезнет в процессе эксплуатации.
Отдельного внимания требует участок соединения дверной рамы со стеной. Небольшая трещина иногда сигнализирует о неверно выполненном стыке. Материалы по-разному меняют размеры при колебаниях влажности и температуры, поэтому нарушение технологии способно привести к дальнейшему растрескиванию или деформации конструкции.
Инженер советует несколько раз открыть и закрыть дверь. Полотно должно двигаться плавно, не цеплять раму и не требовать усилий. О перекосе двери или неровном напольном покрытии расскажет зазор у пола: если с одного края он заметно больше, чем с другого, геометрию стоит проверить повторно.
При осмотре нужно оценить работу фурнитуры. Ручка не должна люфтить, замок — заедать, а петли — издавать скрип. Для массивных, балконных и широких дверей эти проверки особенно важны: такие конструкции сильнее чувствительны к неточностям установки.
Щетников добавил, что все спорные участки лучше сфотографировать и зафиксировать в замечаниях. Проверять проемы следует до чистовой отделки — тогда мастер сможет исправить недочеты без демонтажа готового покрытия стен.
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