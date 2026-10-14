Инженер назвал признаки перекоса двери после ремонта

14 октября 2026, 10:28

Фото: iStock/audioundwerbung

Строительный инженер Денис Щетников с 15-летним опытом работы с дверными и архитектурными системами советует внимательно осматривать проемы при приемке квартиры. Внешне аккуратный ремонт порой скрывает нарушения геометрии, из-за которых дверь со временем начнет задевать коробку или перестанет плотно закрываться.