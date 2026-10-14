Психолог Таранова объяснила, как ИИ может повлиять на развитие детей

14 октября 2026, 10:00

Психолог Таранова: использование ИИ может изменить развитие мозга у детей

Фото: istockphoto / KamiPhotos

Активное использование искусственного интеллекта может повлиять на развитие мозга и личности детей. Если школьники будут перекладывать на нейросети часть мыслительных задач,у нового поколения могут появиться особенности развития. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала детский психолог Ирина Таранова.





По словам специалиста, мозгу необходимо проходить определённые этапы развития, и если ребёнок пропускает важные для этого процессы, развитие может идти иначе. В качестве примера Таранова привела уличные игры, которые помогают детям тренировать координацию движений и контроль над собственным телом.





«Лет 30-35 назад дети очень много времени проводили на улице, играли в разные игры типа классиков, резиночек, казаков-разбойников и так далее. А все эти уличные игры — они, по большому счету, нейропсихологические. Дети учатся контролю, учатся координировать свои действия, координировать свое тело. И вот за счет этих уличных игр развивался наш мозг», — сказала она.

«Когда начали остро вставать вопросы безопасности, когда детей стали меньше выпускать на улицу одних, и соответственно уличных игр стало меньше, начали замечать, что у некоторых детей – не у всех – стали появляться самые разные задержки в развитии мозга. И стали появляться нейропсихологи, дефектологи, которые, если очень грубо говорить, занимаются подгонкой развития мозга», — подчеркнула Таранова.