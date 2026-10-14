Психолог Таранова объяснила, как ИИ может повлиять на развитие детей
Психолог Таранова: использование ИИ может изменить развитие мозга у детей
Активное использование искусственного интеллекта может повлиять на развитие мозга и личности детей. Если школьники будут перекладывать на нейросети часть мыслительных задач,у нового поколения могут появиться особенности развития. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала детский психолог Ирина Таранова.
По словам специалиста, мозгу необходимо проходить определённые этапы развития, и если ребёнок пропускает важные для этого процессы, развитие может идти иначе. В качестве примера Таранова привела уличные игры, которые помогают детям тренировать координацию движений и контроль над собственным телом.
«Лет 30-35 назад дети очень много времени проводили на улице, играли в разные игры типа классиков, резиночек, казаков-разбойников и так далее. А все эти уличные игры — они, по большому счету, нейропсихологические. Дети учатся контролю, учатся координировать свои действия, координировать свое тело. И вот за счет этих уличных игр развивался наш мозг», — сказала она.Психолог отметила, что, когда дети стали реже самостоятельно гулять и играть на улице, у некоторых из них начали замечать задержки развития. По её мнению, это связано в том числе с нехваткой естественных условий для формирования необходимых навыков.
«Когда начали остро вставать вопросы безопасности, когда детей стали меньше выпускать на улицу одних, и соответственно уличных игр стало меньше, начали замечать, что у некоторых детей – не у всех – стали появляться самые разные задержки в развитии мозга. И стали появляться нейропсихологи, дефектологи, которые, если очень грубо говорить, занимаются подгонкой развития мозга», — подчеркнула Таранова.Аналогичные изменения могут произойти из-за распространения ИИ в образовании. Если нейросети будут выполнять часть задач за детей, их мозг может развиваться иначе, чем у предыдущих поколений. При этом специалист добавила, что возможные последствия требуют изучения, а применение искусственного интеллекта нуждается в исследованиях и понятных правилах.
Таранова считает, что многое зависит от родителей. Взрослым важно объяснять детям, что искусственный интеллект не заменяет собственные знания и мышление. Например, если школьник понимает, что на уроках и экзаменах ему придётся справляться самостоятельно, он может ответственнее относиться к выполнению домашних заданий.
При этом дети обращаются к нейросетям не только по учебным вопросам, но и за психологической поддержкой. Таранова отметила, что в ситуациях, когда ребёнку трудно поговорить с родителями или другими взрослыми, ИИ иногда может дать полезные советы. Однако специалист считает необходимым развивать у детей осознанное отношение к технологии.