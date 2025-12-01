Врач назвала причины возникновения повышенной чувствительности зубов
Врач Беляева: образ жизни влияет на состояние зубов
Повышенная чувствительность зубов может быть связана со многими факторами. Об этом рассказала врач общей практики Мария Беляева.
Она уточнила, что состояние эмали зависит от особенностей обмена веществ и образа жизни.
«Повышенная чувствительность может развиваться из-за воздействия окружающей среды, изменений обмена веществ или употребления кислых продуктов. Эмаль при этом становится более проницаемой и теряет часть своей защитной функции. В результате зуб начинает реагировать на холодное, горячее или кислое», — объяснила Беляева в разговоре с Pravda.Ru.
У некоторых людей дискомфорт проходит самостоятельно, у других же это может стать постоянной проблемой, добавила врач.
По её словам, к повышенной чувствительности зубов может привести неправильный уход за полостью рта. При сохранении неприятных ощущений дольше недели Беляева посоветовала обратиться к стоматологу.
В свою очередь почетный президент Стоматологической ассоциации России, директор НИИАМС, врач-стоматолог Владимир Садовский предупредил в беседе с Общественной Службой Новостей, что чувствительность зубов может появиться из-за использования отбеливающих паст.
«В них есть компоненты, которые имеют повышенную абразивность или оказывают определенное химическое воздействие. А наш организм сформирован так, что в нем нет ничего лишнего. И если мы будем, по сути, скоблить зубы пемзой или кристаллами кремния, то это приведет к стиранию эмали, клиновидным дефектам на границе десна-зуб, повышению чувствительности зубов», — отметил эксперт.
Он посоветовал чередовать гигиенические, лечебные или профилактические пасты каждые три-четыре недели. Или же покупать сразу несколько разных паст и каждый день тюбиками разных видов. Кроме того, выбирать пасты лучше с помощью стоматолога, заключил Садовский.