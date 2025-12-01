Врач назвала причины возникновения повышенной чувствительности зубов

01 декабря 2025, 16:30

Врач Беляева: образ жизни влияет на состояние зубов

Фото: iStock/Panuwat Dangsungnoen

Повышенная чувствительность зубов может быть связана со многими факторами. Об этом рассказала врач общей практики Мария Беляева.





Она уточнила, что состояние эмали зависит от особенностей обмена веществ и образа жизни.





«Повышенная чувствительность может развиваться из-за воздействия окружающей среды, изменений обмена веществ или употребления кислых продуктов. Эмаль при этом становится более проницаемой и теряет часть своей защитной функции. В результате зуб начинает реагировать на холодное, горячее или кислое», — объяснила Беляева в разговоре с Pravda.Ru.

«В них есть компоненты, которые имеют повышенную абразивность или оказывают определенное химическое воздействие. А наш организм сформирован так, что в нем нет ничего лишнего. И если мы будем, по сути, скоблить зубы пемзой или кристаллами кремния, то это приведет к стиранию эмали, клиновидным дефектам на границе десна-зуб, повышению чувствительности зубов», — отметил эксперт.