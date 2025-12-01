Достижения.рф

Врач назвала причины возникновения повышенной чувствительности зубов

Врач Беляева: образ жизни влияет на состояние зубов
Фото: iStock/Panuwat Dangsungnoen

Повышенная чувствительность зубов может быть связана со многими факторами. Об этом рассказала врач общей практики Мария Беляева.



Она уточнила, что состояние эмали зависит от особенностей обмена веществ и образа жизни.

«Повышенная чувствительность может развиваться из-за воздействия окружающей среды, изменений обмена веществ или употребления кислых продуктов. Эмаль при этом становится более проницаемой и теряет часть своей защитной функции. В результате зуб начинает реагировать на холодное, горячее или кислое», — объяснила Беляева в разговоре с Pravda.Ru.

У некоторых людей дискомфорт проходит самостоятельно, у других же это может стать постоянной проблемой, добавила врач.

По её словам, к повышенной чувствительности зубов может привести неправильный уход за полостью рта. При сохранении неприятных ощущений дольше недели Беляева посоветовала обратиться к стоматологу.

В свою очередь почетный президент Стоматологической ассоциации России, директор НИИАМС, врач-стоматолог Владимир Садовский предупредил в беседе с Общественной Службой Новостей, что чувствительность зубов может появиться из-за использования отбеливающих паст.

«В них есть компоненты, которые имеют повышенную абразивность или оказывают определенное химическое воздействие. А наш организм сформирован так, что в нем нет ничего лишнего. И если мы будем, по сути, скоблить зубы пемзой или кристаллами кремния, то это приведет к стиранию эмали, клиновидным дефектам на границе десна-зуб, повышению чувствительности зубов», — отметил эксперт.

Он посоветовал чередовать гигиенические, лечебные или профилактические пасты каждые три-четыре недели. Или же покупать сразу несколько разных паст и каждый день тюбиками разных видов. Кроме того, выбирать пасты лучше с помощью стоматолога, заключил Садовский.
