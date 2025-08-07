Достижения.рф

В Лондоне ограбили российскую модель и звезду мема про «Бентли» Аллу Брулетову

Алла Брулетова (Фото: Instagram*/bruletova_)

Лондонскую квартиру российской модели Аллы Брулетовой ограбили. Об этом рассказала она сама в своих социальных сетях.



Как оказалось, неизвестный пробрался в квартиру через окно и разбросал там все вещи. Преступника заметили прохожие, которые и вызвали полицейских. Правоохранители быстро приехали на вызов и задержали вора. Предварительно, в момент преступления Алла находилась дома.

Брулетова стала широко известна после видео с автомобилем «Бентли». После этого в сети стали распространяться пародии в похожем стиле на разные марки машин.

Иван Мусатов

