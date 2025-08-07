Екатеринбуржец получил 15 лет за растление мальчика, с которым познакомился в Roblox

07 августа 2025, 17:56

Фото: медиасток.рф

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил Александра Трофимова к 15 годам колонии строгого режима за преступления против 12-летнего мальчика. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Свердловской области.





Преступление было совершено в сентябре 2024 года в микрорайоне Уралмаш. Трофимов познакомился с четвероклассником в онлайн-игре Roblox, затем они стали переписываться в Telegram. Преступник договорился с мальчиком о встрече у ТЦ «Омега», после чего заманил его в свою квартиру.



Суд установил, что злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера (три эпизода), а также незаконно изготовил порнографические материалы. Несмотря на непризнание вины подсудимым, суд принял во внимание собранные доказательства.



Уточняется, что после колонии для преступника установлено ограничение свободы на 1,5 года. Он также должен выплатить потерпевшему 450 тысяч рублей.



Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 42-летний мигрант изнасиловал 7-летнюю племянницу.



