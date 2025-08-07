В лесах Подмосковья в 2025 году разложат свыше 1,2 млн доз вакцины от бешенства

07 августа 2025, 18:09

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

В подмосковных лесах в этом году разложат более 1,2 млн доз вакцины от бешенства диких плотоядных животных. Вакцинация проходит за счёт средств бюджета Московской области, сообщил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.







«На это предусмотрено более 60,5 млн рублей. Вакцинация проходит раскладкой в три этапа. Завершено уже два из них, третий запланирован на октябрь. При этом вакцинация осуществляется не только с помощью ручной раскладки, но и средствами малой авиации по всему региону. С использованием самолётов разложат около 690 тыс. доз вакцины, а ручным способом – около 580 тыс. доз. К началу августа обоими способами уже разложено около 840 тыс. доз», – рассказал Керселян.