Мошенники начали звонить в организации от лица трудовой инспекции

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Интернет-мошенники придумали новую схему обмана, предупредили в МВД. Они начали рассылать уведомления якобы от лица трудовой инспекции.
«В организации приходят сообщения о том, что у них выявили некую теневую занятость. Злоумышленники запрашивают документы и угрожают выездными проверками. Чтобы в компаниях могли узнать, в чём именно их обвиняют, киберпреступники отправляют QR-код якобы для оплаты госпошлины. После перечисления денег все средства уходят мошенникам», – рассказали правоохранители.Как отметили в ведомстве, персональную информацию аферисты используют для дальнейших атак.
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Лора Луганская