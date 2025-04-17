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Психолог назвала неожиданную пользу от кошачьего мурчания

Психолог Полякова: кошачье мурчание снижает тревогу и облегчает боль
Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Кошачье мурчание способно снизить уровень тревоги и облегчить боль благодаря низкочастотным вибрациям. Об этом рассказала практический психолог Любовь Полякова.
«Мурчание — это низкочастотные вибрации в определенном диапазоне. Такие вибрации положительно влияют на восстановление костной ткани и облегчение боли. Если отложить физику вибраций, важно другое: мурлыканье оказывает на человека успокаивающее воздействие. Тактильный контакт с котом, особенно если он мурчит, запускает выработку окситоцина — гормона привязанности и доверия», — рассказала Полякова в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, при контакте с кошкой снижается уровень кортизола — гормона стресса, происходит регуляция дыхания и пульса.

Так, эксперт сравнила мурчание кошки с медитацией, массажем и уютным теплым пледом, то есть с теми вещами, которые способны снизить уровень ситуативной тревоги. Тем не менее психолог отметила, что кошки не могут вылечить депрессию, но могут создать благоприятное пространство, в котором можно расслабиться.


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Диетолог рассказала, как правильно выходить из Великого поста
Диетолог Соломатина: из Великого поста нужно выходить постепенно
16 апреля 2025, 23:50

Фото: iStock/Alina Chernyshova

Из Великого поста нужно выходить постепенно, так как за это время внутренние системы успевают перестроиться, а продукты животного происхождения требуют большего количества ферментов, чем привык выделять организм за время воздержания. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.
«Поэтому нужно начинать постепенно, невзирая на наши традиции. <…> Первый день Пасхи, конечно, это тяжело — большое разнообразие продуктов, салаты, угощения», — отметила эксперт в беседе с RT.
Похожими рекомендациями поделилась и врач-эндокринолог Поликлиника.ру Наталия Шведова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что резкий переход после постных продуктов на куличи с кремами, глазурью и шоколадом может сильно ударить по поджелудочной железе. Особенно аккуратными, подчеркнула она, следует быть людям с диабетом, лишним весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
«Более безопасная альтернатива — творожные пасхи и куличи с натуральными сахарозаменителями, такими как стевия или эритритол. Также подойдут рецепты с фруктовыми добавками. Они соответствуют современным рекомендациям по сбалансированному питанию, где половину тарелки должны составлять овощи и фрукты, четверть — белки и еще четверть — сложные углеводы», — говорится в материале.
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Россиянина спасли от полной ампутации ног из-за атеросклероза
16 апреля 2025, 23:31

Фото: iStock/Gumpanat

Врачи спасли 55-летнего россиянина от полной ампутации ног из-за атеросклероза и вернули ему возможность ходить. Как сообщает пресс-служба НЦРМБ, хирурги установили мужчине искусственные кровеносные сосуды в обход закупоренных тромбами артерий.
Как передает «Татар-информ», пациент долгое время страдал от невыносимых болей в ногах, но все равно отказывался идти к врачу. Он решился посетить больницу лишь когда мучения лишили его возможности спать и передвигаться.
«Мы провели ангиографию и увидели, что кровоток в аорте и подвздошных артериях отсутствует. Это классический случай синдрома Лериша: атеросклероз перекрыл все магистральные артерии», — приводит издание слова заведующего хирургическим отделением №3 Нижнекамской ЦРБ Дамира Валиулина.
Хирурги провели сложнейшую операцию, проложив из искусственных сосудов новый кровоток и соединив его с бедренными артериями. Всего спустя несколько дней мужчина смог ходить, забыв о болях.

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Сомнолог поделилась лайфхаками для быстрого восстановления после джетлага
Сомнолог Максимова: джетлаг характеризуется расстройствами ЖКТ и сбитым режимом
16 апреля 2025, 23:21

Фото: iStock/Chalabala

Основные симптомы синдрома смена часового пояса или так называемого джетлага — это расстройства ЖКТ, нарушение режима сна и общая подавленность, слабость. Об этом рассказала член Российского общества сомнологов Алена Максимова. По ее словам, также иногда могут встречаться снижение концентрации и головные боли.
В беседе с «Москвой 24» специалист поделилась несколькими лайфхаками для быстрого восстановления после смены часового пояса.
«Во-первых, нужно сразу строить режим по местному времени, а не отсыпаться. Во-вторых, не налегать на новую кухню: питаться дробно, а из еды выбирать что-то легко усваиваемое. В-третьих, для лучшего качества сна физическую активность необходимо перенести на первую половину дня», — приводит издание слова эксперта.
В то же время врач-психотерапевт Рашид Хамидуллин поделился советами, которые помогут не выгореть во время помощи другим людям. Как передает «Сiбдепо» со ссылкой на РИАМО, он указал на важность установления границ, понимания ограниченности собственных возможностей и признания своих потребностей. Врач подчеркнул, что альтруизм — ценное качество, которое необходимо развивать осознанно и в рамках разумного.
«Нужна поддержка других людей. Обсуждение переживаний с коллегами или друзьями может быть полезным для снижения стресса. Саморефлексия, по мнению доктора, также важна. Оценка мотиваций и эмоций поможет понять, что действительно движет альтруизмом и выявить возможные причины выгорания», — говорится в материале.
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Диетолог раскрыла, как можно продлить жизнь с помощью одного продукта
Диетолог Дианова: растительное масло может продлить жизнь
16 апреля 2025, 13:50

Фото: iStock/tashka2000

Замена сливочного масла на растительное может продлить жизнь. Об этом рассказала диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.
Она рассказала, что в марте текущего года американские ученые провели работу для выявления связи потребления сливочного и растительных масел с риском общей смертности среди взрослого населения США.

«Самое высокое потребление сливочного масла связано с повышением риска общей смертности на 15%, тогда как самое высокое потребление растительных масел — с понижением риска смертности на 15%. Статистически значимая связь была обнаружена для трех растительных масел: оливкового, соевого и рапсового», — сказала Дианова в беседе с NEWS.ru.

Так, по словам специалиста, дополнительные 10 граммов растительного масла в день могут снизить риск смертности от рака на 11%, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на 6%.

Дианова пояснила, что растительные жиры богаты ненасыщенными жирными кислотами и фитостеринами. Они повышают липопротеиды высокой плотности и снижают воспалительные процессы.

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Подолог предупредила, где опасно подцепить грибковую инфекцию стоп
Подолог Солодова: грибковую инфекцию стоп можно подцепить в спортзале
16 апреля 2025, 12:11

Фото: Istock/Nehatiwari

Специалисты заявляют, что люди ухаживают за своими руками, зачастую позабыв о коже ног. А потом, в особенности — на стопах, появляются различные грибковые инфекции, от которых приходится долго избавляться.
Практикующий подолог Екатерина Солодова в беседе с «Радио 1» заявила, что гигиена — основа здоровья кожи стоп, потому что любые трещины и опрелости — это нарушение защитного барьера кожи.

«На любой синтетический материал наша кожа будет реагировать повышенной потливостью. Нужно мыть стопы мылом каждый день, иметь отдельное полотенце, уделять внимание межпальцевому пространству, чтобы там не собиралась влага. Нужно правильно подбирать обувь, чтобы был натуральный состав и снаружи, и внутри, любая синтетика будет вызывать повышенную потливость стопы, что позволит патогенной флоре размножаться. Также стопы для здоровья нужно чаще показывать солнцу», — сообщила подолог.

По ее словам, наиболее подвержены заболеваниям кожи стоп люди, которые часто посещаются места общего пользования: бассейны, тренировочные залы, а также пожилые люди.

«Люди, имеющие сахарный диабет любого типа, тоже более склонны к заражению, спортсмены, потому что у них часто происходит травматизация стоп. Детки и подростки любят босыми ходить по раздевалкам, например, где можно подцепить инфекцию», — отметила подолог.

Она добавила, что риск присутствует везде: бани, сауны, пляж. К этому нужно относиться адекватно и находить возможность предотвращать заболевание в моменте, заключила Солодова.

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