Психолог назвала неожиданную пользу от кошачьего мурчания

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Кошачье мурчание способно снизить уровень тревоги и облегчить боль благодаря низкочастотным вибрациям. Об этом рассказала практический психолог Любовь Полякова.
«Мурчание — это низкочастотные вибрации в определенном диапазоне. Такие вибрации положительно влияют на восстановление костной ткани и облегчение боли. Если отложить физику вибраций, важно другое: мурлыканье оказывает на человека успокаивающее воздействие. Тактильный контакт с котом, особенно если он мурчит, запускает выработку окситоцина — гормона привязанности и доверия», — рассказала Полякова в беседе с NEWS.ru.
Кроме того, при контакте с кошкой снижается уровень кортизола — гормона стресса, происходит регуляция дыхания и пульса.
Так, эксперт сравнила мурчание кошки с медитацией, массажем и уютным теплым пледом, то есть с теми вещами, которые способны снизить уровень ситуативной тревоги. Тем не менее психолог отметила, что кошки не могут вылечить депрессию, но могут создать благоприятное пространство, в котором можно расслабиться.
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Элина Позднякова