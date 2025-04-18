Психолог раскрыла, чем нынешнее поколение сильно отличается от прошлого

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Люди нынешнего поколения чаще страдают от хронического стресса, так как на них давят социальные сети, избыток выбора и завышенные ожидания от самих себя. Об этом заявила профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского университета, психолог Мария Киселева. По ее словам, проблемы прошлых веков не оставляли человеку времени на рефлексию.
«Сейчас, к сожалению, быть в стрессе — это отчасти мода. И способы избавления от него люди выбирают не совсем правильные — алкоголь, заедание, прием лекарств без рекомендации врача. Медикаменты, безусловно, могут быть необходимы, но они не решат основную проблему — отсутствие конструктивных стратегий борьбы со стрессом», — пояснила она в беседе с «Известиями».В то же время врач-невролог Сюзанна Херимян и кардиолог Ирина Тарасова, практикующие специалисты «СМ-Клиника», рассказали, как отличить симптомы панических атак от симптомов болезней сердца, которые очень часто похожи друг на друга. В разговоре с «Газетой.Ru» они отметили, что для панической атаки характерна острая, колющая и блуждающая боль в груди, которая усиливается при глубоком вдохе и чаще всего ощущается в районе сердца.
«Для сердечного приступа (инфаркта) характерно следующее: давящая, жгучая, сжимающая боль за грудиной; может отдавать в левую руку, плечо, челюсть, спину; не зависит от дыхания или движения. Если говорить о продолжительности симптомов, то в случае с панической атакой они обычно продолжаются 5-30 минут, затем постепенно стихают. При сердечном приступе боль длится дольше (от 15 минут и более), может нарастать», — говорится в материале.Читайте также:
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