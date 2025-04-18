Психосоматолог рассказала, как эмоции влияют на физическое здоровье

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Женская психосоматика, как внутренние запреты, влияют на тело, а неприятные эмоции порой превращаются в болезни.
Психосоматолог, нейропсихолог, основательница крупнейшего сообщества по психосоматике в России Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» заявила, что психосоматика не религия, чтобы в нее верить, а наука — направление медицины, которое изучает влияние эмоций на физическое здоровье человека.
По ее словам, женское тело запоминает стресс и через время может превращать его в болезни — то же самое происходит с эмоциями.
Она добавила, что важно проживать любые эмоции, чтобы «почувствовать себя внутри себя дома».
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«Стоит немного попереживать, поволноваться сверх обычного, и начинает болеть голова, вдруг появляется насморк, простуда, скручивает живот и так далее. Например, стресс играет ключевую роль в нейрогуморальной женской перестройке. У женщин организм чувствительнее, и изменения в ответ на него более масштабные, потому что репродуктивная система напрямую зависит от внутренней нейрогуморальной регуляции», — объяснила врач.
По ее словам, женское тело запоминает стресс и через время может превращать его в болезни — то же самое происходит с эмоциями.
«Тревога, страхи, беспокойные мысли, в которых мы застреваем превращается в нарушение сна и ухудшение настроения. Это выбивает из колеи. Тело не всегда моментально реагирует, иногда позже. У нас очень много установок, которые повреждают здоровье. И это длительные и перманентные чувства, когда, например, мы застреваем внутри травмы или внутри горя», — сказала психосоматолог.
Она добавила, что важно проживать любые эмоции, чтобы «почувствовать себя внутри себя дома».
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Анастасия Панченко