Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Психолог объяснила, как изменилось питание россиян за 10 лет

Психолог объяснила, как изменилось питание россиян за 10 лет

Психолог Белявская: отказ россиян от готовки обусловлен осложнением жизни
Фото: iStock/Minerva Studio

Фото: iStock/Minerva Studio

Отказ россиян от готовки в домашних условиях в пользу доставок еды обусловлен осложнением жизни и ее ритма. Об этом заявила психолог и эксперт сервиса готовых рационов «ПриЕм» Влада Белявская. По ее словам, еще 10 лет назад люди часто готовили вместе и делились рецептами, но обстоятельства быстро изменились.
«Жизнь в большом городе — это постоянный поток информации, решений и обязательств. В отличие от старшего поколения с более стабильным ритмом и предсказуемыми бытовыми привычками, современные люди живут в условиях постоянных изменений — меняют города, профессии, технологии. Все это уменьшает ресурс воли», — пояснила психолог в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем глава гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко рассказал о вреде пальмового масла, вокруг которого уже долгие годы не утихают дискуссии и споры. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт объяснил, что стоит различать настоящее пальмовое масло, которое продается по 2-3 тысячи рублей за литр, и, так называемый, «пищевой гудрон», поставляемый изначально для технических целей.
«В течение длительного времени государство пытается навести порядок в данной сфере. Но мешает высокая коррупциогенная обстановка с данным продуктом. Так, оптовая цена на гудрон составляет порядка 50-60 рублей за один килограмм. Но если его продавать с этикеткой «масло сливочное», то при существующем уровне цен уже можно выручить порядка 1500 рублей за один килограмм», — считает Бражко.
Читайте также:

Психолог раскрыла, чем нынешнее поколение сильно отличается от прошлого

Психолог назвала неожиданную пользу от кошачьего мурчания

Сомнолог поделилась лайфхаками для быстрого восстановления после джетлага
#психолог
#эксперт
#продукты
#жизнь
#цена
#масло
#технологии
#профессии
#государство
#люди
Диетолог предупредила об опасности пищевого глицерина
Эксперт Соломатина: пищевой глицерин может снижать давление и замутнить сознание
18 апреля 2025, 16:48

Фото: iStock/Rawpixel

Пищевой глицерин действительно может вызывать у детей помутнение сознание, однако к таким серьезным последствиям способно привести только употребление в большом количестве. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина, комментируя медицинское исследование об опасности напитков, содержащих глицерин.
«Это соединение имеет свойство притягивать воду, поэтому способно оказывать некоторый слабительный, а также мочегонный эффект. В результате организм теряет жидкость, после чего может упасть давление и даже начаться помутнение сознания», — пояснила диетолог в беседе с «Москвой 24».
Тем временем кондитер Георгий Хачинян рассказал, как выбрать настоящий шоколад. Как пишет «Сiбдепо» со ссылкой на NEWS.ru, эксперт указал, что в составе натурального лакомства на первом месте должно быть указано какао. Если же сначала идет сахар, подчеркнул он, то в упаковке низкокачественная сладкая плитка.
«Шоколад должен содержать какао-масло — натуральный жир, извлеченный из какао-бобов. Лучше отказаться от продуктов, в составе которых указаны заменители какао-масла, такие, как пальмовое, соевое или рапсовое масло», — добавил Хачинян.
Читайте также:

«Продлевает жизнь на годы»: диетолог рассказал о неожиданной пользе кофе

Диетолог рассказала, как правильно выходить из Великого поста

Диетолог раскрыла, как можно продлить жизнь с помощью одного продукта
#эксперт
#жизнь
#диетолог
#масло
#сахар
#шоколад
#кондитер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Продлевает жизнь на годы»: диетолог рассказал о неожиданной пользе кофе
Диетолог Гинзбург: кофе увеличивает продолжительность жизни на 3-4 года
18 апреля 2025, 16:47

Фото: iStock/Farknot_Architect

Несмотря на страшные мифы о вреде кофе для нервной системы, реальные исследования показывают, что кофе сокращает риск возрастных болезней и заболеваний в легкой форме, а умеренное суточное потребление этого напитка продлевает жизнь на 3-4 года. Об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.
«Считается, что кофеин — вещество, которое улучшает микроциркуляцию организма: головного мозга, сосудистого кровоснабжения, работу сердца, что, конечно же, влияет на качество и продолжительность жизни. Но, помимо кофеина, напиток содержит еще ряд биоактивных веществ, которые тоже обладают противовоспалительным и оздоровительным действием», — рассказал эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
При этом диетолог отметил, что лучше не пить растворимый кофе, который продается в порционных пакетиках, так как в них часто добавляют растительные жиры и сахар, которые повышают риск развития атеросклероза. К тому же, добавил он в разговоре с «Москвой 24», сахар может привести к диабету и ожирению, потому лучше пить напиток без него и без сладких сиропов.
«В целом важно употреблять напиток в умеренном количестве, а это не более четырех-пяти чашек в день. Если выпивать больше, риск вреда для здоровья увеличится», — заключил Гинзбург.
Читайте также:

Диетолог рассказала, как правильно выходить из Великого поста

Диетолог раскрыла, как можно продлить жизнь с помощью одного продукта

Диетолог рассказала, к чему может привести неправильный выход из Великого поста
#эксперт
#качество
#жизнь
#диетолог
#сахар
#кофе
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог раскрыла, чем нынешнее поколение сильно отличается от прошлого
Психолог Киселева: нынешнее поколение чаще страдает от хронического стресса
18 апреля 2025, 01:17

Фото: iStock/PeopleImages

Люди нынешнего поколения чаще страдают от хронического стресса, так как на них давят социальные сети, избыток выбора и завышенные ожидания от самих себя. Об этом заявила профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского университета, психолог Мария Киселева. По ее словам, проблемы прошлых веков не оставляли человеку времени на рефлексию.
«Сейчас, к сожалению, быть в стрессе — это отчасти мода. И способы избавления от него люди выбирают не совсем правильные — алкоголь, заедание, прием лекарств без рекомендации врача. Медикаменты, безусловно, могут быть необходимы, но они не решат основную проблему — отсутствие конструктивных стратегий борьбы со стрессом», — пояснила она в беседе с «Известиями».
В то же время врач-невролог Сюзанна Херимян и кардиолог Ирина Тарасова, практикующие специалисты «СМ-Клиника», рассказали, как отличить симптомы панических атак от симптомов болезней сердца, которые очень часто похожи друг на друга. В разговоре с «Газетой.Ru» они отметили, что для панической атаки характерна острая, колющая и блуждающая боль в груди, которая усиливается при глубоком вдохе и чаще всего ощущается в районе сердца.
«Для сердечного приступа (инфаркта) характерно следующее: давящая, жгучая, сжимающая боль за грудиной; может отдавать в левую руку, плечо, челюсть, спину; не зависит от дыхания или движения. Если говорить о продолжительности симптомов, то в случае с панической атакой они обычно продолжаются 5-30 минут, затем постепенно стихают. При сердечном приступе боль длится дольше (от 15 минут и более), может нарастать», — говорится в материале.
Читайте также:

Психолог назвала неожиданную пользу от кошачьего мурчания

Диетолог рассказала, как правильно выходить из Великого поста

Сомнолог поделилась лайфхаками для быстрого восстановления после джетлага
#психолог
#алкоголь
#кардиолог
#врач
#мода
#клиника
#специалисты
#приём
#симптомы
#рекомендации
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог назвала неожиданную пользу от кошачьего мурчания
Психолог Полякова: кошачье мурчание снижает тревогу и облегчает боль
17 апреля 2025, 12:29

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Кошачье мурчание способно снизить уровень тревоги и облегчить боль благодаря низкочастотным вибрациям. Об этом рассказала практический психолог Любовь Полякова.
«Мурчание — это низкочастотные вибрации в определенном диапазоне. Такие вибрации положительно влияют на восстановление костной ткани и облегчение боли. Если отложить физику вибраций, важно другое: мурлыканье оказывает на человека успокаивающее воздействие. Тактильный контакт с котом, особенно если он мурчит, запускает выработку окситоцина — гормона привязанности и доверия», — рассказала Полякова в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, при контакте с кошкой снижается уровень кортизола — гормона стресса, происходит регуляция дыхания и пульса.

Так, эксперт сравнила мурчание кошки с медитацией, массажем и уютным теплым пледом, то есть с теми вещами, которые способны снизить уровень ситуативной тревоги. Тем не менее психолог отметила, что кошки не могут вылечить депрессию, но могут создать благоприятное пространство, в котором можно расслабиться.


Читайте также:

В Ногинске спасатели сняли с дерева застрявшую кошку

«Гибель животного»: Ветеринар осудил блогера, покрасившего свою кошку в розовый цвет

«Живёт дольше и болеет меньше»: ветеринар Шеляков рассказал, когда и как стерилизовать кошку
#спасатели
#кошки
#психолог
#эксперт
#гибель
#ветеринар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог рассказала, как правильно выходить из Великого поста
Диетолог Соломатина: из Великого поста нужно выходить постепенно
16 апреля 2025, 23:50

Фото: iStock/Alina Chernyshova

Из Великого поста нужно выходить постепенно, так как за это время внутренние системы успевают перестроиться, а продукты животного происхождения требуют большего количества ферментов, чем привык выделять организм за время воздержания. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.
«Поэтому нужно начинать постепенно, невзирая на наши традиции. <…> Первый день Пасхи, конечно, это тяжело — большое разнообразие продуктов, салаты, угощения», — отметила эксперт в беседе с RT.
Похожими рекомендациями поделилась и врач-эндокринолог Поликлиника.ру Наталия Шведова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что резкий переход после постных продуктов на куличи с кремами, глазурью и шоколадом может сильно ударить по поджелудочной железе. Особенно аккуратными, подчеркнула она, следует быть людям с диабетом, лишним весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
«Более безопасная альтернатива — творожные пасхи и куличи с натуральными сахарозаменителями, такими как стевия или эритритол. Также подойдут рецепты с фруктовыми добавками. Они соответствуют современным рекомендациям по сбалансированному питанию, где половину тарелки должны составлять овощи и фрукты, четверть — белки и еще четверть — сложные углеводы», — говорится в материале.
Читайте также:

Диетолог раскрыла, как можно продлить жизнь с помощью одного продукта

Диетолог рассказала, к чему может привести неправильный выход из Великого поста

Врач рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья
#эксперт
#поликлиника
#рецепты
#овощи
#врач
#традиции
#фрукты
#переход
Следите за нашими новостями
в удобном формате