Психолог объяснила, как изменилось питание россиян за 10 лет

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Отказ россиян от готовки в домашних условиях в пользу доставок еды обусловлен осложнением жизни и ее ритма. Об этом заявила психолог и эксперт сервиса готовых рационов «ПриЕм» Влада Белявская. По ее словам, еще 10 лет назад люди часто готовили вместе и делились рецептами, но обстоятельства быстро изменились.
«Жизнь в большом городе — это постоянный поток информации, решений и обязательств. В отличие от старшего поколения с более стабильным ритмом и предсказуемыми бытовыми привычками, современные люди живут в условиях постоянных изменений — меняют города, профессии, технологии. Все это уменьшает ресурс воли», — пояснила психолог в беседе с «Газетой.Ru».Тем временем глава гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко рассказал о вреде пальмового масла, вокруг которого уже долгие годы не утихают дискуссии и споры. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт объяснил, что стоит различать настоящее пальмовое масло, которое продается по 2-3 тысячи рублей за литр, и, так называемый, «пищевой гудрон», поставляемый изначально для технических целей.
«В течение длительного времени государство пытается навести порядок в данной сфере. Но мешает высокая коррупциогенная обстановка с данным продуктом. Так, оптовая цена на гудрон составляет порядка 50-60 рублей за один килограмм. Но если его продавать с этикеткой «масло сливочное», то при существующем уровне цен уже можно выручить порядка 1500 рублей за один килограмм», — считает Бражко.Читайте также:
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