Пожилым женщинам дали рекомендации по улучшению качества секса

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На либидо может влиять множество разных факторов. Специалист по климаксу Элоиза Эльфинстоун и другие эксперты дала рекомендации по улучшению качества секса пожилым женщинам в беседе с изданием The Sun.
Сексолог Саманта Маршалл заявила, что в первую очередь женщине в менопаузе нужно изучить свои изменившиеся потребности.
«Рассматривайте это как возможность снова открыть для себя удовольствие, купите новые вибраторы, обеспечивающие разные типы стимуляции. Помните, что внутренняя стимуляция — это еще не все, большинству женщин для оргазма нужна клиторальная», — пояснила эксперт.
Эльфинстон также назвала неприятным симптомом ослабление мышц тазового дна. Она порекомендовала делать специальные упражнения.
«Чтобы сжать мышцы тазового дна, представьте, будто вам одновременно нужно задержать мочу и газы. Сделайте десять быстрых сжатий и расслаблений. Когда привыкнете, продлите каждое удержание до пяти-десяти секунд и полностью расслабляйтесь между сжатиями», — рассказала она.Читайте также:
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