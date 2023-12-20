Учительница начальных классов занялась сексом с 15-летним школьником и сняла это на видео

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В США задержали преподавателя начальных классов, которая занялась сексом с 15-летним подростком и снимала все на видео. Об этом информирует Inside Edition.
33-летняя Шерри Бернал из города Глендора, штат Калифорния, была арестована в середине сентября. По данным следствия, женщина выстроила доверительные отношения с подростком, после чего занялась с ним сексом. Женщина также обвиняется в хранении детской порнографии и в «использовании несовершеннолетнего для изготовления непристойных материалов».
Сейчас Бернал освободили под залог в 180 тысяч долларов (16,2 миллиона рублей). Она пока не признавала свою вину.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье детский тренер по карате занимался онанизмом перед детьми. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак