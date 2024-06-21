Психотерапевт рассказала, каких девушек предпочитают абьюзеры

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Абьюз — одна из наиболее распространенных и опасных проблем в отношениях. Насилие может проявляться в любом виде: эмоционально, сексуально, финансово и физически. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина в мире подвергалась сексуальному или физическому насилию со стороны партнера.
Психотерапевт, клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» объяснила, какие девушки чаще всего становятся жертвами абьюзеров.
По словам специалиста, абьюзер начинает управлять временем, деньгами, вкусами и коммуникациями женщины, которая отдала в управление всю свою судьбу.
Ирина Смолярчук привела в пример конкретную ситуацию, по которой можно разоблачить абьюзера и начать менять свое отношение к нему.
В завершении беседы собеседница еще раз подчеркнула, что жертвами подобного рода садистов становятся девочки из хороших семей, которые не имеют опыта насилия (даже психологического), где ими пытаются управлять, зажать намерения, управлять графиком и желаниями, а девушки, которые уже встречались с таким поведением, обычно дольше присматриваются и осторожничают.
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«Девушки, которые воспитаны в семейной любви и заботе, в абьюзерскую историю попадают как кур во щи, потому что у них совершенно не выработан поведенческий инстинкт на этот счет. Они доверяют, они искренне убеждены, что мир прекрасен. Жертвами абьюза становятся именно такие люди, которые не прошли испытания, где человек вмешивается в личные границы», — рассказала эксперт.
По словам специалиста, абьюзер начинает управлять временем, деньгами, вкусами и коммуникациями женщины, которая отдала в управление всю свою судьбу.
«Абьюзер приходит и говорит женщине: «Я тебя полюбил, ты не будешь работать, я подарю тебе машину, ты будешь сидеть дома и варить борщ». Эта история, о которой в сердцах мечтают все девочки, желающие вырваться из-под родительского контроля, но это настоящая история абьюзинга. Женщина, которая готова отдать в управление свою судьбу, должна понимать, что за эти блага с нее спросят», — сказала психолог.
Ирина Смолярчук привела в пример конкретную ситуацию, по которой можно разоблачить абьюзера и начать менять свое отношение к нему.
«Например, мужчина говорит: «Мне не нравится твоя подруга Наташа, у нее какой-то вызывающий внешний вид, какие-то посты непонятные пишет, давай мы ее исключим из твоей жизни, я забочусь о тебе, хочу, чтобы у тебя были достойные подруги». В этом месте стоит насторожиться», — отметила психоаналитик.
В завершении беседы собеседница еще раз подчеркнула, что жертвами подобного рода садистов становятся девочки из хороших семей, которые не имеют опыта насилия (даже психологического), где ими пытаются управлять, зажать намерения, управлять графиком и желаниями, а девушки, которые уже встречались с таким поведением, обычно дольше присматриваются и осторожничают.
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Анастасия Бондарева