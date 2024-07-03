«Пилотка» не первой свежести и тучный еврей: новые детали в деле о разводе Яна Абрамова и Алсу, с чем останется певица

Российская певица Алсу 27 июня отмечает свой день рождения. По этому случаю она впервые за долгое время опубликовала на своей странице в соцсети снимки детей – дочерей Сафины, Микеллы и сына Рафаэля. О том, как складывается ее жизнь после развода и какой сюрприз ей преподнес бывший супруг в честь ее 41-летия расскажет редакция «Радио 1».

Алсу в день рождения показала дочерей и сына от Яна Абрамова

Артистка опубликовала в соцсети фото со своими детьми, подписав его словами о том, что с благодарностью относится ко всем событиям в жизни. Именинница поблагодарила своих родителей и пожелала им здоровья, сказала спасибо детям за то, что они наполняют ее любовью и счастьем каждую минуты. Пользователи Сети обратили внимание на то, что прежде Алсу не размещала фотографии сына. Впрочем и в этот раз на снимке видно лишь половину лица наследника артистки.





Развод Алсу с Яном Абрамовым

«Я бы не хотела комментировать и, скажем так, опускаться до этого уровня и говорить о девушках с низким социальным статусом», — заявила Алсу.

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