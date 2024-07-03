«Пилотка» не первой свежести и тучный еврей: новые детали в деле о разводе Яна Абрамова и Алсу, с чем останется певица

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Тема развода певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым продолжает обсуждаться не только среди поклонниц певицы, но и является предметом внимания многих публичных деятелей. Разлад в семье многие связывают с появлением в жизни супруга Алсу модели Анастасии Решетовой, с которой у него мог быть роман. О том, что связывает Яна Абрамова и бывшую супругу Тимати на самом деле и за что скандальный психотерапевт Вероника Степанова публично оскорбила девушку расскажет редакция «Радио 1».
Развод Алсу и Яна Абрамова: причины
Звездная пара прожила вместе 18 лет. За время брака супруги обзавелись тремя совместными детьми и дорогостоящим имуществом. Однако 24 мая этого года Абрамов и Алсу решили развестись. Инициатором развода стала певица. Основной причиной, по которой могла разрушиться семейная идиллия, считается измена Абрамова. В соцсетях и СМИ активно обсуждается версия о том, что супруг Алсу мог изменить ей с известной моделью и бывшей супругой Тимати Анастасией Решетовой.
Косвенно эти слухи подтвердила сама певица. На вопрос журналистов о том, что она думает об Анастасии Решетовой и возможных любовницах мужа, артистка ответила, что не хотела бы обсуждать девушек «с низким социальным статусом».
Что известно об Анастасии Решетовой
Широкую известность модель получила после романа с Тимати, от которого родила сына. Пара официально не зарегистрировала отношения, тем не менее долгие годы они появлялись на публике вместе. За плечами Решетовой — конкурсы красоты. В 2014 году она стала первой вице-мисс России. Кроме того, девушка является владелицей собственного бизнеса, однако как выяснилось, довольно убыточного.
Как стало известно aif.ru, компания Решетовой в 2023 году принесла лишь 162 тыс. рублей чистой прибыли.
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Степанова оскорбила Решетову
К обсуждению Решетовой на фоне развода Алсу с Яном Абрамовым присоеденилась психолог Вероника Степанова. Она опубликовала пост, в котором назвала девушку «проституткой», «эскортницей» и обвинила в любовной связи с бывшим мужем певицы Алсу.
Модель решила не оставлять без внимания публичные оскорбления и обратилась с заявлением в полицию. Решетова просит изъять у обидчицы телефон, компьютер и привлечь ее к уголовной ответственности за оскорбление чести и достоинства. Отметим, что Степанова также прошлась и по бывшему супругу Алсу, назва его «тучным евреем».
«Новоявленная мусульманка Решетова (занимающаяся эскортом в ОАЭ, так как еврей Тимати платит скудные алименты) решила натянуть свою не первой свежести пилотку на тучного еврея Яна Абрамова», — написала в своем телеграм-канале психолог.
Ян Абрамов попросил суд дать время на примирение с Алсу
В день рождения Алсу 27 июня на одном из судебных участков состоялось заседание по бракоразводному процессу певицы и ее супруга Яна Абрамова. Предполагалось, что в этот день брак будет официально расторгнут, однако Ян Абрамов настоял на предоставлении дополнительного срока.
«Суд отложен на два месяца для примирения сторон», — подтвердил информацию защитник Абрамова на выходе из участка.
Однако позже Алсу прокомментировала слова адвоката бизнесмена и заявила, что решение о разводе было окончательным, а заседание было перенесено для того, чтобы решить имущественные вопросы.
Что получит Алсу после развода
В своем телеграм-канале журналистка Ксения Собчак опубликовала пост, в котором сообщила, что бизнесмен Ян Абрамов намерен передать жене и детям виллу на Кипре, семейную коллекцию эксклюзивных ювелирных изделий с бриллиантами и пентхаус. Кроме того, Ян намерен взять на себя обязательства по оплате услуг обслуживающего персонала в доме певицы и расходы на детей.
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Певица Алсу подала на развод
Анастасия Хохлова