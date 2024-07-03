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«Пилотка» не первой свежести и тучный еврей: новые детали в деле о разводе Яна Абрамова и Алсу, с чем останется певица

Решетова написала заявление на Степанову после поста про развод Алсу: новые подробности
03 июля 2024, 18:35
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Тема развода певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым продолжает обсуждаться не только среди поклонниц певицы, но и является предметом внимания многих публичных деятелей. Разлад в семье многие связывают с появлением в жизни супруга Алсу модели Анастасии Решетовой, с которой у него мог быть роман. О том, что связывает Яна Абрамова и бывшую супругу Тимати на самом деле и за что скандальный психотерапевт Вероника Степанова публично оскорбила девушку расскажет редакция «Радио 1».

Развод Алсу и Яна Абрамова: причины


Звездная пара прожила вместе 18 лет. За время брака супруги обзавелись тремя совместными детьми и дорогостоящим имуществом. Однако 24 мая этого года Абрамов и Алсу решили развестись. Инициатором развода стала певица. Основной причиной, по которой могла разрушиться семейная идиллия, считается измена Абрамова. В соцсетях и СМИ активно обсуждается версия о том, что супруг Алсу мог изменить ей с известной моделью и бывшей супругой Тимати Анастасией Решетовой.



Косвенно эти слухи подтвердила сама певица. На вопрос журналистов о том, что она думает об Анастасии Решетовой и возможных любовницах мужа, артистка ответила, что не хотела бы обсуждать девушек «с низким социальным статусом».


Что известно об Анастасии Решетовой


Широкую известность модель получила после романа с Тимати, от которого родила сына. Пара официально не зарегистрировала отношения, тем не менее долгие годы они появлялись на публике вместе. За плечами Решетовой — конкурсы красоты. В 2014 году она стала первой вице-мисс России. Кроме того, девушка является владелицей собственного бизнеса, однако как выяснилось, довольно убыточного.

Как стало известно aif.ru, компания Решетовой в 2023 году принесла лишь 162 тыс. рублей чистой прибыли.

«Удовлетворил»: как муж Алсу решил сохранить брак в день рождения певицы и почему она прятала сына
«Удовлетворил»: как муж Алсу решил сохранить брак в день рождения певицы и почему она прятала сына


Степанова оскорбила Решетову

К обсуждению Решетовой на фоне развода Алсу с Яном Абрамовым присоеденилась психолог Вероника Степанова. Она опубликовала пост, в котором назвала девушку «проституткой», «эскортницей» и обвинила в любовной связи с бывшим мужем певицы Алсу.

Модель решила не оставлять без внимания публичные оскорбления и обратилась с заявлением в полицию. Решетова просит изъять у обидчицы телефон, компьютер и привлечь ее к уголовной ответственности за оскорбление чести и достоинства. Отметим, что Степанова также прошлась и по бывшему супругу Алсу, назва его «тучным евреем».

«Новоявленная мусульманка Решетова (занимающаяся эскортом в ОАЭ, так как еврей Тимати платит скудные алименты) решила натянуть свою не первой свежести пилотку на тучного еврея Яна Абрамова», — написала в своем телеграм-канале психолог.


Ян Абрамов попросил суд дать время на примирение с Алсу


В день рождения Алсу 27 июня на одном из судебных участков состоялось заседание по бракоразводному процессу певицы и ее супруга Яна Абрамова. Предполагалось, что в этот день брак будет официально расторгнут, однако Ян Абрамов настоял на предоставлении дополнительного срока.

«Суд отложен на два месяца для примирения сторон», — подтвердил информацию защитник Абрамова на выходе из участка.

Однако позже Алсу прокомментировала слова адвоката бизнесмена и заявила, что решение о разводе было окончательным, а заседание было перенесено для того, чтобы решить имущественные вопросы.


Что получит Алсу после развода


В своем телеграм-канале журналистка Ксения Собчак опубликовала пост, в котором сообщила, что бизнесмен Ян Абрамов намерен передать жене и детям виллу на Кипре, семейную коллекцию эксклюзивных ювелирных изделий с бриллиантами и пентхаус. Кроме того, Ян намерен взять на себя обязательства по оплате услуг обслуживающего персонала в доме певицы и расходы на детей.

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Певица Алсу подала на развод
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#брак
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#заседание
#отношения
#шоу
#шоу-бизнес
«Валера работает постоянно»: Психоаналитик уличила Буланову в лукавстве о заработке мужа
Психоаналитик Смолярчук: Буланова лукавит, говоря, что ей нет дела до денег мужа
03 июля 2024, 15:14

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Год назад певица Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, который моложе ее почти на 19 лет. Недавно в одном из интервью певица сообщила о том, что между ними царит гармония и взаимопонимание. Однако комментировать тему денежного достатка и семейного бюджета певица отказалась.

«Если честно, я даже не знаю, сколько зарабатывает мой муж, — это меня не касается. Валера работает, постоянно при деле, остальное для меня — не суть», — заявила она.

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» прокомментировала такое заявление, сказав, что вероятнее всего Буланова лукавит, потому что семейный бюджет — это база формирования ячейки общества.
«Когда Буланова говорит, что ей наплевать, сколько зарабатывает ее муж, что она не хочет об этом знать, позвольте предположить, что она лукавит. Либо она просто знает, сколько он зарабатывает, либо они еще не состоялись как пара, а устроили обычный артистический пиар, когда у человека падают рейтинги», — прокомментировала эксперт.

Психоаналитик добавила, что для того, чтобы строить семью, нужно заранее рассказывать друг другу о своих денежных ценностях и то, как вы хотите совместно ими распоряжаться — это партнерская история.

«Тебе нравится хранить общие деньги в тумбочке и расходовать их по согласованию или тебе нравится хранить свои деньги у себя, а общие деньги для всех? — нужно договариваться на берегу», — сообщила специалист.

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Сын Барыкина Георгий: SHAMAN звучит как манифест
02 июля 2024, 19:34

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Сын певца и композитора Александра Барыкина Георгий оценил творчество российского исполнителя SHAMANа.
«Слово «русский» было на тот момент не то чтобы ругательным. Его просто старались избегать. А некоторые и вовсе писали в соцсетях в определенный момент, что, мол, им «стыдно быть русскими». И вдруг выходит парень и открыто заявляет: «Я — русский!» Звучит как манифест», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Георгий.

Ранее сообщалось, что концерт Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, в Туле стал настоящим событием для поклонников. Зрители были готовы к тому, что артист будет демонстрировать свои творческие способности. Однако музыкант удивил публику, начав мыть сцену прямо во время выступления.

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Секс-видео, Канье Уэст и продажи на Ebay: на чем Ким Кардашьян заработала миллионы долларов
02 июля 2024, 13:33

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

29 июня в Россию прилетел легенда современной музыки, американский рэпер Канье Уэст. Известен музыкант не только своими треками, но и браком с шоувумэн и предпринимательницей Ким Кардашьян.
Наверняка в мире не найдётся ни одного человека, который хоть раз не слышал бы о скандальном семействе Кардашьян-Дженнер. Самой популярной из них по праву считается Ким Кардашьян. За свою карьеру она успела перепробовать себя во многих профессиях, открыть десятки бизнесов, а также стать мамой четверых детей. Самые интересных факты из биографии Ким расскажет редакция «Радио 1».

Детство Ким Кардашьян


Будущая мировая знаменитость родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Её отец Роберт Кардашьян был одним из самых известных американских адвокатов, защищавших в суде актера и регбиста О’Джей Симпсона, который обвинялся в убийстве бывшей супруги и ее любовника. Против подзащитного было большое количество улик, однако благодаря адвокатскому таланту Кардашьяна Симпсон остался на свободе.

Мать Ким Крис в те времена выступала в роли популярной светской львицы. После развода с Робертом она быстро вышла замуж за другую знаменитость — легкоатлета Брюса Дженнера.

Как признаётся сама знаменитость, в ней течёт армянская, шотландская и голландская кровь.

Юность Ким Кардашьян


Ким никогда не знала нужды в деньгах. На 16-летие отец подарил ей шикарную машину, которую Кардашьян вскоре разбила. Несмотря на многомиллионное состояние семьи, родители сказали Ким зарабатывать на ремонт самостоятельно. Так юная Кардашьян оказалась в бутике одежды. Однако за прилавком будущая звезда долго не продержалась — она быстро поняла, что недорогие вещи можно продавать на Ebay с наценкой. По словам самой Ким, с перепродажи туфель она получила свои первые восемь тысяч долларов. Очевидно, предпринимательская жилка у Ким была с самого юного возраста.

Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон


Дружить «с кем надо» Ким также научилась с ранних лет. Кардашьян ходила в детский сад ещё с одной золотой голливудской девочкой — Пэрис Хилтон. Девушки дружили с самого детства, а когда Пэрис стала невероятно популярной светской львицей — Ким заняла должность её личного стилиста. Подруг часто снимали вместе, так что ещё никому неизвестная Кардашьян постоянно попадала в объективы самых модных папарацци.

Позже Ким открыла несколько бутиков, в которых занималась перепродажей одежды, а также поработала стилистом у других голливудских звёзд.

Слив секс-видео Ким Кардашьян


Настоящая слава пришла к Ким не благодаря дружбе с Хилтон, и не благодаря её таланту стилиста. Весь мир узнал о звезде в 2006 году, когда в сеть утекло секс-видео с Ким и её бывшим бойфрендом рэпером Рэем Джеем.

Кардашьян долго извинялась за попавшие в интернет кадры и заявляла, что ей очень стыдно за них. Однако, по слухам, секс-видео Кардашьян не было украдено и слито в сеть — она продала его некой студии, а затем долго получала огромные деньги за royalty. Также есть версия, что мать Ким Крис посоветовала ей поступить именно таким образом. Позже женщина стала менеджером своей успешной дочери.

«Семейство Кардашьян»


На самом деле из Кардашьян-Дженнер популярна не только Ким, а абсолютно каждый член их большой семьи. Всё это благодаря телешоу «Семейство Кардашьян», которое вышло на экраны в 2007 году и продолжалось на протяжении почти 15 лет. За жизнь популярной семьи пристально наблюдали не только в США, но и по всему остальному миру.

Реалити часто критиковали за излишнюю постановочность, пошлость и скандальность, однако очевидного отрицать нельзя. Проект о жизни семьи Кардашьян стал невероятно популярным.

Брак Кардашьян и Канье Уэста


Ким Кардашьян трижды была замужем, но первые два её брака не продлились долго.

Ким Кардашьян и Канье Уэст познакомились на одной из звездных вечеринок, но в то время они оба были несвободны. Рэпер встречался с дизайнером Алексис Пфайфер, а теледива строила любовь с будущим супругом, баскетболистом Крисом Хамфрисом. Знаменитости начали общаться, но долгое время были просто хорошими друзьями. Впервые открыто выразить свои чувства Канье решил лишь после того, как Ким подала на развод с Хамфрисом, брак с которым просуществовал 72 дня.

Канье Уэст в Москве: прилетал ли рэпер на самом деле, гражданство РФ, водка и икра
Канье Уэст в Москве: прилетал ли рэпер на самом деле, гражданство РФ, водка и икра

В 2013 году Ким родила первого ребёнка от Уэста — дочку Норз. Всего у звёздной пары четверо детей.

Долгое время семья Кардашьян и Уэст считалась образцово-показательной, но в 2020 году брак дал трещину. Канье Уэст решил баллотироваться на пост президента США и в ходе встречи с избирателями рассказал всему миру, что просил любимую сделать аборт, когда она была беременна их первенцем. Странное поведение рэпера было вызвано обострением биполярного расстройства, но на этом он не остановился и опубликовал серию скандальных твитов в адрес супруги и ее семьи, заявляя, что давно думает о разводе.

В марте 2022 года Ким и Канье официально развелись.

Ким Кардашьян сегодня


В отличии от своих звёздных сестёр, Ким никогда не теряла своей популярности. Она пробовала себя в самых разных профессиях — снималась для журналов, пела, играла в кино, выступала на танцевальных шоу, продавала одежду и косметику. Сегодня она по праву считается одной из самых влиятельных женщин в мире и иконой стиля. Ким Кардашьян — именно тот человек, который задаёт модные тренды. Когда она полнеет — женщины по всему миру отправляются на операции по увеличению ягодиц, худеет — её подражательницы бегут в спортзал.

Кто-то ненавидит Кардашьян и считает её пустой и бесталанной, кто-то же наоборот старается быть во всём похожей на американскую знаменитость. Одно можно сказать точно — Кардашьян всегда чётко знает, как и на чём можно заработать миллионы долларов.

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Стриптиз, наркотики и женщины: Павлу Деревянко 48 лет, что известно о «Беспринципном»
01 июля 2024, 17:03

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Павел Деревянко является одним из самых популярных и востребованных актёров в российской киноиндустрии. Но не всем известно, какой путь ему пришлось пройти, чтобы добиться славы.
Подробнее о детстве, карьере и бурной личной жизни Деревянко расскажет редакция «Радио 1».

Краткая биография Деревянко


Будущая звезда российских телеэкранов появился на свет 2 июля 1976 года в городе Таганроге Ростовской области. Его отец был известным пианистом и аккомпаниатором, а мать подрабатывала художницей. Как признавался сам Деревянко, если бы не творческая атмосфера, постоянно царящая в доме, он бы никогда не пришёл к выбору своей профессии.

Уже в школе Деревянко стал душой компании — он постоянно рассказывал анекдоты, разыгрывал перед одноклассниками сценки и читал рассказы собственного сочинения. Родители, заметив талант мальчика и тягу к творчеству, отдали его в художественную школу и музыкальную. Однако ни там, ни там Деревянко не смог раскрыться в полной мере, поскольку точно знал: его призвание — театр и кино.

Деревянко поступает в ГИТИС


После окончания школы, в которой Деревянко никогда не отличался большими успехами, будущая звезда подаёт документа в ГИТИС и успешно проходит отбор. Одна из оценок актёра была не столь высокой, поэтому поступать ему пришлось на платное отделение.

В первые годы учёбы Деревянко не уделял должного внимания ряду важных предметов, а позже и вовсе пристрастился к запрещённым веществам. Из-за этого юного актёра едва не отчислили из университета, но, к счастью, в 2000 году Деревянко всё же получил свой диплом о высшем профессиональном образовании.

Начало карьеры Деревянко


Прежде чем стать знаменитым на всю Россию артистом, Деревянко пришлось пройти через многое. Он бросил школу, учёбу в нескольких ВУЗах и даже успел поработать стриптизёром в Сочи.

Свою первую роль, которая оказалась главной и дала старт успешной карьере Деревянко, актёр получил сразу после окончания университета. В 2001 году на экраны вышел фильм «Ехали два шофера», в котором он сыграл водителя грузовика Николая Снегирёва.

Далее Деревянко доставались в основном второстепенные роли, однако он не отчаивался и, как отмечали его коллеги по съёмочной площадке, ответственно подходил к каждой новой работе.

С 2007 года карьера актёра взлетела в невероятной силой, он сыграл в таких картинах как: «Неваляшка» (2007), «Бой с тенью 2: Реванш» (2007), «Ленинград» (2007), «Кука» (2007), «Братья Карамазовы» (2008), «Гитлер капут!» (2008), «Кошечка» (2009), «Счастливый конец» (2010), «Slove. Прямо в сердце» (2011), «Ржевский против Наполеона» (2012), «Оттепель» (2013), «Тальянка» (2014) и другие. Особенно успешными работами Деревянко считаются роли в телесериалах «Участок» и «Заколдованный участок».

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Личная жизнь Деревянко


Павел Деревянко никогда не был женат, несмотря на то, что у него есть двое детей. В 2007 году актёр познакомился с предпринимательницей Дарьей Мясищевой, а в 2010 году у них родилась дочь Варвара. Как позже признался Деревянко, у него с гражданской супругой всегда были свободные отношения и он открыто крутил романы с другими женщинами. Вскоре после рождения дочки Деревянко оставил семью и начал встречаться с моделью, победительницей конкурса «Краса Заполярья – 2008» Верой Гоппен. Отношения продлились полтора года, но в 2014 году они расстались.

Следом Деревянко завёл роман с певицей Леной Князевой, но их отношения так же быстро сошли на нет. В 2015 году Деревянко восстановил связь с матерью своего ребенка и у них родилась вторая дочь Александра. Правда, с семьей Павел был недолго и опять ушел покорять одинокие сердца. В 2016 году Деревянко начал встречаться с Кимшей Ким, владелицей ресторана в Москве. Но и тут его ненадолго хватило — он снова вернулся к Мясищевой. Семья продержалась в полном составе до 2020 года, тогда Павел опять оставил жену и детей. На премии «Золотой орел» Деревянко появился уже не один, а в паре с моделью Аленой Ивановой. Был ли это роман или мимолетная связь, неизвестно, но вскоре его заметили с предпринимательницей Зоей Фуць. Сам актер свою личную жизнь предпочитает не комментировать.

Канье Уэст в Москве: прилетал ли рэпер на самом деле, гражданство РФ, водка и икра
Канье Уэст в Москве: прилетал ли рэпер на самом деле, гражданство РФ, водка и икра

Павел Деревянко сегодня


Деревянко является одни из самых востребованных российских актёров. По слухам, один его съёмочный день стоит около 300 тысяч рублей. Минувшей весной на экран вышел четвёртый сезон популярного сериала «Беспринципные», в котором Деревянко исполняет одну из главных ролей.

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Канье Уэст в Москве: прилетал ли рэпер на самом деле, гражданство РФ, водка и икра
01 июля 2024, 12:08

Фото: iStock/LesByerley

Легенда современной рэп-музыки, американский исполнитель Канье Уэст посетил Москву.
Зачем рэпер приезжал в Москву и когда он может дать концерт в России расскажет редакция «Радио 1».

Кто такой Канье Уэст


Сегодня Канье Уэст считается живой легендой мирового рэпа. Артист родился 8 июня 1977 года в Атланте и начал заниматься музыкой с юных лет. В конце 1990-х — начале 2000-х он получил известность как продюсер, приняв участие в создании хитов для таких исполнителей, как Jay-Z, Ludacris, Талиб Квели и Алиша Киз. В 2004 году Уэст выпустил дебютный альбом The College Dropout. В качестве дизайнера он работал с такими компаниями, как Nike и Louis Vuitton, а в 2013 году запустил совместно с Nike линию одежды Yeezy.

Канье Уэст является обладателем 24 премий «Грэмми».

Визит Канье Уэста в Москву


С началом специальной военной операции западные артисты отказались от любых концертов и выступлений на территории РФ. Однако 30 июня российские СМИ содрогнулись, начав постить новости о визите в Москву одного из самых популярных американских рэперов. Позже информация о визите исполнителя в столицу была подтверждена.

Зачем Канье Уэст посещал Москву


Сперва в СМИ предположили, что рэпер может дать в Москве концерт (аналогичная информация появлялась в сети в начале июня). На этот раз новости о концерте Канье также не получили подтверждения, однако выяснилось, что рэпер прибыл в Москву с частным визитом. Уэст прилетел на день рождение к своему приятелю, дизайнеру Гоше Рубчинскому, которому 29 июня исполнилось 40 лет.

Позже в сеть попали кадры, на которых Уэст и Рубчинский прогуливаются по столичному ГУМу. По информации журнала «Москвичка», после прогулки компания отправилась в ресторан «Белуга», где Канье угостили чёрной икрой, водкой и блюдами русской кухни. Собеседник издания отметил, что рэпер остался очень доволен.

Канье Уэст может дать концерт в Москве


Как сообщила журналистка Ксения Собчак, нынешний визит рэпера носит частный характер, однако он также мог посмотреть концертные площадки для своего будущего выступления в российской столице.

При этом в «Лужниках» сообщили, что информация о ближайших концертах Уэста в Москве вероятнее всего является фейком. Позже сам Рубчинский подтвердил, что у него нет информации о выступлениях Канье в РФ в ближайшее время.

Канье Уэст может получить гражданство РФ


После визита рэпера в Москву зампред Госдумы по культуре, депутат Елена Драпеко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявила, что если Канье Уэст захочет получить российское гражданство — ему вряд ли будет в этом отказано. Драпенко напомнила, что рэпер хорошо относится к России и имеет здесь друзей.

Канье Уэст покинул Россию


Днём 1 июля стало известно, что американский рэпер улетел из России. Источнику РЕН ТВ удалось раздобыть посадочный талон Уэста, на котором указано, что из Москвы он направился в Берлин транзитом через Стамбул.

Был ли Уэст в Москве ​на самом деле


На сегодняшний ​день нет ни одной чёткой фотографии рэпера на улицах столицы. Фанаты Уэста на протяжении нескольких часов ждали звезду возле его отеля, но так и ​не увидели. Был ли рэпер в Москве ​на самом деле — пока остаётся загадкой.

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Рэпер Канье Уэст покинул Москву
01 июля 2024, 11:48

Фото: istockphoto/LesByerley

Знаменитый американский рэпер Канье Уэст покинул Москву и вообще Россию. Следующей страной, которую посетит исполнитель, будет Германия.
Об этом сообщил телеграм-канал РЕН ТВ, в распоряжении которого оказался посадочный талон артиста. В Берлин рэпер полетит с пересадкой в Стамбуле. В марте официальный представитель Уэста Майло Яннопулос потребовал, чтобы рэпера называли Йе (Ye), а не его «рабским именем». Вот и в билете в графе «фамилия» было указано Ye, а в графе «имя» — FNU (First Name Unknown — имя неизвестно).

В аэропорту рэпера сопровождали несколько охранников и его давний деловой партнёр Гоша Рубчинский, главный дизайнер бренда одежды и обуви Уэста Yeezy. Прежде музыкант бывал в России в 2016 году. Именно тогда он встретился с Рубчинским.

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«На дне бокала»: Нарколог развеял миф о бытовом алкоголизме Варнавы
Нарколог Исаев о заявлении Варнавы: Бытового алкоголизма не существует
28 июня 2024, 15:51

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Актриса Екатерина Варнава призналась в YouTube-подкасте актёра и музыканта Сергея Мезенцева, что недавно вышла из непростого жизненного периода, в котором претерпела физические, моральные и душевные изменения.
Юмористка призналась, что искала решение проблемы на дне бокала, и назвала это «бытовым алкоголизмом».

«Я в полной мере ощутила, что такое обратиться за помощью к психотерапевту, эмоциональные качели и бытовой алкоголизм», — поделилась Варнава.

Психиатр-нарколог, руководитель клиники, эксперт Общественной Палаты РФ Руслан Исаев в беседе с «Радио 1» сообщил, что «бытового алкоголизма» как отдельного медицинского понятия не существует.
«Это не является профессиональным термином. В шоу-бизнесе всегда придумывают словосочетания и образы. Вероятно, речь идет том, что алкоголь люди употребляют, но им кажется, что диагноз алкоголизма у них не сформирован. Они находятся в некой пограничной зоне, в зоне риска, и эту зону они называют «бытовой алкоголизм»», — объяснил эксперт.

Про глубину вопроса и стихийность проблемы, по мнению эксперта, можно сказать только после полноценной консультации у психиатра-нарколога, однако такие подробности знаменитости раскрывают редко.

«Проблема существует, а как она квалифицируется с медицинской точки зрения трудно сказать. Здесь можно выявить только после полноценной консультации у психиатра- нарколога, и обычно беседы конфиденциальные. Мало, кто рассказывает, потому что там выявляются клинические подробности о том, в какой форме существует алкоголизм», — сказал Руслан Исаев.

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#алкоголизм
#психиатр
#люди
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«Удовлетворил»: как муж Алсу решил сохранить брак в день рождения певицы и почему она прятала сына
Алсу опубликовала фото детей, Абрамов хочет сохранить брак: как певица отметила 41-летие
27 июня 2024, 16:14

Фото: соцсети Алсу

Российская певица Алсу 27 июня отмечает свой день рождения. По этому случаю она впервые за долгое время опубликовала на своей странице в соцсети снимки детей – дочерей Сафины, Микеллы и сына Рафаэля. О том, как складывается ее жизнь после развода и какой сюрприз ей преподнес бывший супруг в честь ее 41-летия расскажет редакция «Радио 1».

Алсу в день рождения показала дочерей и сына от Яна Абрамова


Артистка опубликовала в соцсети фото со своими детьми, подписав его словами о том, что с благодарностью относится ко всем событиям в жизни. Именинница поблагодарила своих родителей и пожелала им здоровья, сказала спасибо детям за то, что они наполняют ее любовью и счастьем каждую минуты. Пользователи Сети обратили внимание на то, что прежде Алсу не размещала фотографии сына. Впрочем и в этот раз на снимке видно лишь половину лица наследника артистки.


Развод Алсу с Яном Абрамовым


Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака в конце мая текущего года. Слухи о том, что в семье певицы не все ладно появились еще в прошлом году, однако Алсу старалась избегать комментариев на эту тему.

В СМИ разлад в семье артистки связывают с возможными изменами супруга. В частности, в крахе ее брака некоторые представители шоубиза обвиняют модель Анастасию Решетову.

На вопрос журналистов о том, что Алсу думает об увлечении экс-супруга, она ответила, что не хочет говорить о девушках с низким социальным статусом.

«Я бы не хотела комментировать и, скажем так, опускаться до этого уровня и говорить о девушках с низким социальным статусом», — заявила Алсу.


«Низкий социальный статус»: Алсу обвинила Решетову в интимной связи со своим мужем и вранье
«Низкий социальный статус»: Алсу обвинила Решетову в интимной связи со своим мужем и вранье


Муж Алсу убедил суд не расторгать брак в день рождения певицы


Второе слушание по делу о бракоразводном процессе Алсу и Яна Абрамова было назначено на 27 июня, ровно на день рождения артистки. Ожидалось, что брак певицы будет окончательно расторгнут по итогам заседания, однако правозащитники Абрамова настояли на предоставлении дополнительного срока для примирения супругов.

В пресс-службе суда журналистам сообщили, что суд прошение удовлетворил. Кроме того, адвокат бизнесмена сообщил, что его доверитель хочет сохранить семью. Следующее слушание по делу состоится в августе.

Что Абрамов оставит Алсу после развода


Бизнесмен готов отдать супруге виллу на Кипре, драгоценности, а также выплатить 250 миллионов на содержание детей. Активы на имущество оцениваются в 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, Абрамов намерен переоформить на наследников пентхаус, оплачивать обслуживающий персонал и финансово участвовать в воспитании своих детей.


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«Больные сосуды и сердце»: стало известно о домашней изоляции Пугачевой на Кипре
KP.RU: проживающая на Кипре Пугачева почти перестала выходить из дома
26 июня 2024, 17:52

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская певица Алла Пугачева почти престала выходить из дома из-за проблем со здоровьем, сообщает KP.RU со ссылкой на окружение артистки.
Собеседник издания рассказал, что на Кипре установилась жаркая погода, поэтому Пугачева большую часть времени проводит под кондиционером «в своем гнезде».

Кроме того, неназванный инсайдер сообщил об ухудшении самочувствия эстрадной певицы.
«Чувствует она себя неважно. Из-за больного сердца и проблем с сосудами ей тяжело переносить такую жару», — цитирует издание знакомого Пугачёвой.

Также сообщается, что в скором времени артистка со своей семьей переберется в Юрмалу. Прежде музыкальный продюсер Лавров рассказал, сколько Пугачева может заработать за один концерт в Германии. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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