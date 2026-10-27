Психотерапевт Котович назвала игнорирование ребенка опасным наказанием

27 октября 2026, 10:46

Психотерапевт Котович: игнорирование травмирует ребенка сильнее крика

Фото: iStock/corrigan201

Родительское игнорирование может нанести ребенку глубокую психологическую травму, предупредила клинический психолог и семейный психотерапевт Татьяна Котович. Отказ от общения и отвержение подрывают самооценку и порождают страхи.