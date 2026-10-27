Психотерапевт Котович назвала игнорирование ребенка опасным наказанием
Родительское игнорирование может нанести ребенку глубокую психологическую травму, предупредила клинический психолог и семейный психотерапевт Татьяна Котович. Отказ от общения и отвержение подрывают самооценку и порождают страхи.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт телеканала «Доктор» объяснила, что детям нужны понятные правила и последствия за их нарушение. Так ребенок учится связывать поступки с результатом и контролировать свое поведение. Перед разговором о проступке Котович посоветовала родителям оценить собственное состояние. Если взрослый испытывает раздражение, стоит сделать паузу и глубоко вдохнуть. Санкции должны помогать воспитанию, а не служить способом выплеснуть стресс.
По словам специалиста, условия важно объяснять коротко и ясно, а затем придерживаться своих решений и сроков. Родителям стоит наблюдать, помогает ли выбранная мера изменить поведение. Крики, оскорбления и унижения могут вызвать у ребенка чувство вины и ответную агрессию. Физические наказания нарушают его телесные границы и способны закрепить сценарий насилия в будущей семье. Угрозы и шантаж, по словам Котович, сначала вызывают тревогу, а затем желание действовать назло.
Серьезный проступок психотерапевт рекомендует обсуждать наедине и в спокойной обстановке. При этом важно говорить о конкретном действии, не оценивать личность ребенка и не сравнивать его с другими детьми. После паузы родитель может вместе с ним найти способ исправить ситуацию.
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