Россиянам объяснили, как наказать курящего на балконе соседа
Общего запрета на курение на собственном балконе закон не устанавливает, но соседи не обязаны терпеть табачный дым в своей квартире. Об этом заявила адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.
По ее словам, которые передает телеканал RT, статья 12 федерального закона №15-ФЗ запрещает курить в лифтах и местах общего пользования многоквартирных домов — на лестничных площадках, в общих коридорах и на балконах, которыми пользуются все жильцы. За нарушение предусмотрен штраф от 500 до 1500 рублей по статье 6.24 КоАП. Если же человек курит на балконе своей квартиры, сам по себе этот факт административным правонарушением не является.
При этом, как отметила юрист, право пользоваться собственным жильем не безусловно: часть 4 статьи 17 ЖК требует учитывать права и интересы соседей. Это касается и табачного дыма — даже на своей территории человек не должен своими действиями нарушать права других жильцов.
Если дым с соседского балкона регулярно проникает в квартиру и мешает жить, можно обратиться в суд с требованием компенсации морального вреда. Для этого нужно доказать, что дым идет именно от соседа, ухудшает условия проживания и причиняет физические или нравственные страдания. Размер выплаты определит суд. Один лишь неприятный запах без подтверждения источника и нарушения прав может оказаться недостаточным основанием.
Если уговорить соседа не удалось, Борзенко советует собирать доказательства: фиксировать даты и время появления дыма, по возможности снимать курение на видео, сохранять переписку с просьбами прекратить нарушение. В ситуации также помогут и показания других жильцов. Если дым идет через вентиляцию, стоит обратиться в управляющую компанию с просьбой проверить ее работу и составить акт — эти материалы пригодятся для иска.
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