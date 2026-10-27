Россиянам объяснили, как наказать курящего на балконе соседа

27 октября 2026, 10:10

Юрист Борзенко: за дым с соседского балкона можно отсудить компенсацию

Фото: iStock/Tevarak

Общего запрета на курение на собственном балконе закон не устанавливает, но соседи не обязаны терпеть табачный дым в своей квартире. Об этом заявила адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.