Россиянам перечислили признаки недобросовестного пластического хирурга

27 октября 2026, 10:14

Врач Василенко: добросовестный пластический хирург не навязывает лишних услуг

Фото: iStock/AndreyPopov

При выборе пластического хирурга важно обращать внимание не только на фотографии результатов операций и популярность специалиста в социальных сетях, но и на то, как он проводит консультацию и взаимодействует с пациентом. Об этом NEWS.ru заявила основатель клиники «ВиМедика» Ирина Василенко.