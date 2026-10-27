Россиянам перечислили признаки недобросовестного пластического хирурга
При выборе пластического хирурга важно обращать внимание не только на фотографии результатов операций и популярность специалиста в социальных сетях, но и на то, как он проводит консультацию и взаимодействует с пациентом. Об этом NEWS.ru заявила основатель клиники «ВиМедика» Ирина Василенко.
По словам эксперта, большое количество подписчиков и эффектные снимки в интернете не могут служить гарантией безопасности хирургического вмешательства. Насторожить должны обещания полностью исключить риски или добиться результата, идентичного фотографии другого человека. Подобные заявления не учитывают индивидуальные особенности организма и реальные возможности пластической хирургии.
Ещё одним тревожным сигналом Василенко назвала попытки ускорить принятие решения. Если специалист настаивает на скорейшем внесении предоплаты и не оставляет пациенту времени на обдумывание, с выбором операции лучше не торопиться. Кроме того, поводом усомниться в профессиональном подходе врача может стать навязывание дополнительных вмешательств под предлогом исправления недостатков внешности.
Отдельное внимание следует уделять содержанию первичной консультации. Перед операцией хирург должен собрать сведения о состоянии здоровья пациента, уточнить наличие хронических заболеваний, узнать о принимаемых лекарствах и ранее перенесённых хирургических вмешательствах. Эта информация необходима для оценки возможных противопоказаний и рисков.
Если же встреча с врачом сводится преимущественно к обсуждению стоимости услуг и выбору даты операции, стоит внимательнее отнестись к решению о сотрудничестве с таким специалистом. Полноценная консультация предполагает оценку состояния пациента, обсуждение ожидаемого результата и возможных осложнений, а также разъяснение особенностей предстоящего вмешательства.
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