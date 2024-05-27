Психотерапевт объяснила, как дикие фантазии помогут достичь оргазма

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Семейный психотерапевт Кари Руснак рассказала, как самостоятельно улучшить сексуальную жизнь и повысить половое влечение, её цитирует Psychology Today.
По словам Руснак, каждому человеку необходимо исследовать своё тело, чтобы понять, что действительно приносит ему удовольствие. Делать это стоит как одиноким людям, так и тем, кто состоит в отношениях.
Психотерапевт заявила, что мастурбация и частые мысли о сексе помогают найти свои эрогенные зоны, а также повысить половое влечение в целом. Руснак считает, что фантазировать стоит даже о том, что вы никогда не решились бы реализовать в жизни — это поможет вам лучше понять себя и своё тело, а также найти пути к быстрому достижению оргазма.
Для здоровой сексуальной жизни и повышению либидо стоит исключить из пищи обработанные и сильно жирные продукты. Простая ходьба же улучшает работу сердечно-сосудистой системы и тренирует выносливость, что также важно для интимных отношений, заключила психотерапевт.
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Психотерапевт заявила, что мастурбация и частые мысли о сексе помогают найти свои эрогенные зоны, а также повысить половое влечение в целом. Руснак считает, что фантазировать стоит даже о том, что вы никогда не решились бы реализовать в жизни — это поможет вам лучше понять себя и своё тело, а также найти пути к быстрому достижению оргазма.
«Для гармоничной сексуальной жизни необходимо минимизировать количество стрессов. Негативные эмоции плохо сказываются на сексуальном влечении», — утверждает Руснак.
Для здоровой сексуальной жизни и повышению либидо стоит исключить из пищи обработанные и сильно жирные продукты. Простая ходьба же улучшает работу сердечно-сосудистой системы и тренирует выносливость, что также важно для интимных отношений, заключила психотерапевт.
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Евгения Парфентьева