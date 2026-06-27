У любимого лакомства появится новый ГОСТ

27 июня 2026, 09:39

РИА Новости: В России появится новый ГОСТ на пломбир

Фото: iStock/ahirao_photo

Росстандарт принял новый ГОСТ на пломбир. Также требования будут распространены на молочное и сливочное мороженое. Об этом пишет РИА Новости.