У любимого лакомства появится новый ГОСТ
Росстандарт принял новый ГОСТ на пломбир. Также требования будут распространены на молочное и сливочное мороженое. Об этом пишет РИА Новости.
В соответствии с обновленным стандартом, массовая доля жира в сливочном мороженом теперь должна составлять не менее 8 процентов, в пломбире — от 12 процентов, а в молочном — от 0,5 процента.
Согласно новому ГОСТу, жир в мороженом должен быть исключительно молочного происхождения. Структура продукта должна быть однородной, без видимых комочков жира или частиц белка, а консистенция — плотной. Молочное мороженое может быть самым сладким: содержание сахарозы в нем должно быть не менее 14,5 процента от общей массы. В сливочном и пломбире этот показатель чуть ниже — от 14 процентов. Температура всех трех видов мороженого не должна превышать -18 градусов Цельсия.
Также в ГОСТе указаны требования к содержанию различных топпингов и добавок. Например, в мороженом типа крем-брюле доля сиропа должна составлять не менее 10 процентов от общего веса десерта.
Читайте также: