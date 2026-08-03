Врач предупредила об одной опасности кондиционера
Медицинский специалист Светлана Бурнацкая объяснила, что охлаждающие устройства не являются источниками инфекции, однако создаваемые ими воздушные потоки могут значительно увеличивать зону рассеивания аэрозолей, выделяемых при кашле или чихании. Особую опасность, по её словам, это представляет в замкнутых и слабо проветриваемых помещениях, пишет «Лента.ру».
Как отметила эксперт, при дыхании, разговоре или кашле человек выделяет как крупные, так и мельчайшие частицы. Первые быстро оседают, тогда как вторые способны долго сохраняться в воздухе. В условиях работающего вентилятора или кондиционера с направленной струей такие микрочастицы могут перемещаться на гораздо большее расстояние, чем обычно. При этом большинство бытовых сплит-систем не обеспечивают приток уличного воздуха, а лишь циркулируют уже имеющийся в помещении, что при недостаточной вентиляции ведёт к накоплению концентрации потенциально опасных частиц.
Бурнацкая подчеркнула, что проведённые исследования связывают вспышки респираторных инфекций в закрытых пространствах в первую очередь с недостаточным воздухообменом и длительным нахождением людей в одном помещении, а не с работой кондиционера как такового. В качестве примера она привела типичную офисную ситуацию: если заболевший сотрудник кашляет, а настольный вентилятор направлен на сослуживцев, поток воздуха способен разносить аэрозоли по всей комнате. В таких случаях врач рекомендует перенаправить устройство, открыть окна либо усилить приток свежего воздуха, а самому заболевшему по возможности перейти на удалённый формат работы или использовать медицинскую маску.
Кроме того, медик посоветовала регулярно проводить техническое обслуживание кондиционеров, своевременно менять фильтры и рассмотреть применение очистителей воздуха с HEPA-фильтрами. В числе базовых мер профилактики она назвала систематическое проветривание, соблюдение дистанции, гигиену рук и респираторный этикет.
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