Врач предупредила об одной опасности кондиционера

03 августа 2026, 22:21

Терапевт Бурнацкая: кондиционер способен распространять вирусы рядом с больными

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

Медицинский специалист Светлана Бурнацкая объяснила, что охлаждающие устройства не являются источниками инфекции, однако создаваемые ими воздушные потоки могут значительно увеличивать зону рассеивания аэрозолей, выделяемых при кашле или чихании. Особую опасность, по её словам, это представляет в замкнутых и слабо проветриваемых помещениях, пишет «Лента.ру».