Врачи сравнили, насколько эффективны магний и мелатонин во время бессонницы
Профессор неврологии Анита Шельгикар и директор программы исследований сна и здоровья Университета Аризоны Майкл Гранднер сравнили действие мелатонина и магния при нарушениях сна. Специалисты предупредили, что эти добавки не являются универсальным средством от хронической бессонницы, пишет The Washington Post.
По словам Шельгикар, мелатонин помогает при сбоях циркадных ритмов — например, после перелетов через часовые пояса или при ночной работе. Однако гормон не работает как классическое снотворное и не способен вылечить затяжные проблемы со сном, подчеркнула невролог.
Гранднер отметил, что магний может быть полезен при легких или временных нарушениях сна, а также помогает снять мышечное напряжение. При этом врач указал на недостаток убедительных научных данных о высокой эффективности этой добавки и рекомендовал получать минерал преимущественно из пищи.
Оба эксперта призвали не заниматься самолечением: перед приемом любых препаратов необходима консультация врача из-за риска побочных эффектов и взаимодействия с другими лекарствами. Если проблемы со сном длятся несколько недель и переходят в хроническую форму, специалисты советуют обращаться за квалифицированной медицинской помощью, а не полагаться исключительно на БАДы.
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