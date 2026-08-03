Врачи сравнили, насколько эффективны магний и мелатонин во время бессонницы

03 августа 2026, 21:57

WP: Невролог Анита Шельгикар: Магний и мелатонин не лечат хроническую бессонницу

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Профессор неврологии Анита Шельгикар и директор программы исследований сна и здоровья Университета Аризоны Майкл Гранднер сравнили действие мелатонина и магния при нарушениях сна. Специалисты предупредили, что эти добавки не являются универсальным средством от хронической бессонницы, пишет The Washington Post.