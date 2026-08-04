Психотерапевт рассказала, как справиться с паникой в метро

04 августа 2026, 10:34

Психотерапевт Русина: техника «5-4-3-2-1» поможет при панической атаке в метро

Фото: iStock/william87

Паника в вагоне метро может возникнуть из-за тесноты, духоты и ощущения, что нельзя быстро выйти, рассказала психотерапевт Жанна Русина.