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Стал известен владелец пропавшего в Приангарье самолета

Кобзев: пропавший в Приангарье Cessna 182 принадлежал компании из Ленобласти
Фото: iStock/aapsky

Легкомоторный самолет Cessna 182, пропавший в Бодайбинском районе Иркутской области, принадлежит компании «Гоставиа» из Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем канале в мессенджере Max.



По его словам, компания подписала контракт с Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов на проведение авиационных работ.

Напомним, на борту воздушного судна находились два человека — командир и летчик-наблюдатель, который является сотрудником Мамского авиационного отделения. Во время патрулирования связь с ними внезапно оборвалась.

Для координации поисковой операции создадут рабочую группу под руководством зампреда правительства региона Владимира Читоркина. Восточное МСУТ возбудило уголовное дело, Байкало-Ангарская прокуратура также проводит проверку. На поиски исчезнувшего ​борта направляли самолет и два вертолета.

Лидия Пономарева

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