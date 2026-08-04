Стал известен владелец пропавшего в Приангарье самолета
Легкомоторный самолет Cessna 182, пропавший в Бодайбинском районе Иркутской области, принадлежит компании «Гоставиа» из Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, компания подписала контракт с Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов на проведение авиационных работ.
Напомним, на борту воздушного судна находились два человека — командир и летчик-наблюдатель, который является сотрудником Мамского авиационного отделения. Во время патрулирования связь с ними внезапно оборвалась.
Для координации поисковой операции создадут рабочую группу под руководством зампреда правительства региона Владимира Читоркина. Восточное МСУТ возбудило уголовное дело, Байкало-Ангарская прокуратура также проводит проверку. На поиски исчезнувшего борта направляли самолет и два вертолета.
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