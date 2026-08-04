Юрист ответила, когда сотрудника нельзя уволить за плохое выполнение должностных обязанностей

04 августа 2026, 14:17

Юрист Шайдуллина: нельзя уволить за плохую работу без дисциплинарных взысканий

Фото: istockphoto/pcess609

Сотрудника нельзя уволить за ненадлежащее исполнение обязанностей без предварительных дисциплинарных взысканий. В противном случае работник имеет право оспорить увольнение в суде и добиться восстановления на рабочем месте. Об этом сообщила эксперт по трудовому праву и охране труда Рината Шайдуллина.