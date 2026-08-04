Юрист ответила, когда сотрудника нельзя уволить за плохое выполнение должностных обязанностей
Сотрудника нельзя уволить за ненадлежащее исполнение обязанностей без предварительных дисциплинарных взысканий. В противном случае работник имеет право оспорить увольнение в суде и добиться восстановления на рабочем месте. Об этом сообщила эксперт по трудовому праву и охране труда Рината Шайдуллина.
Поводом для обсуждения послужил случай в Москве, где пианист через суд доказал незаконность своего увольнения по итогам испытательного срока. Как информирует РИА Новости, музыканта восстановили в должности, а руководство оркестра обязали выплатить ему 1,2 миллиона рублей за время вынужденного прогула и 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Шайдуллина подчеркнула, что каждый работник может обратиться в суд при нарушении процедуры расторжения трудового договора. Это правило распространяется и на испытательный срок: хотя компания вправе уволить новичка досрочно, она обязана предупредить его не менее чем за три дня. Несоблюдение указанного момента делает увольнение оспоримым.
После завершения испытательного срока уволить сотрудника по причине недостаточной квалификации или плохой работы без весомых оснований уже невозможно, пишет Москва 24. Эксперт уточнила, что для этого необходимо документально фиксировать нарушения, объявлять выговоры и, при отсутствии улучшений, применять повторные взыскания. Только после этого допустимо расторжение договора.
Если работник считает свои действия добросовестными, юрист рекомендует запастись свидетельскими показаниями коллег, а также сохранять скриншоты и рабочую переписку, подтверждающие своевременное выполнение поручений. Эти материалы могут сыграть решающую роль в суде.
В случае победы сотрудник не только возвращается на работу, но и получает средний заработок за весь период с момента незаконного увольнения до дня фактического восстановления. Кроме того, суд может взыскать компенсацию морального вреда, если будет доказано, что действия нанимателя причинили человеку нравственные страдания.
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