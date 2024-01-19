Радио1
Главная / Новости / Общество/ Психоневролог назвал причины изнасилования мужчиной парня своей дочери

Психоневролог назвал причины изнасилования мужчиной парня своей дочери

19 января 2024, 10:35
Фото: соцсети Никиты Янушанца

Фото: соцсети Никиты Янушанца

В Москве мужчина изнасиловал молодого человека, который ухаживал за его дочерью и пришёл к ним в гости. Дикий эпизод прокомментировал врач-психоневролог и кинезиолог, кандидат медицинских наук Никита Янушанец.
В разговоре с «Радио 1» специалист высказал мнение, что мужчина, по всей видимости, был латентным гомосексуалистом, то есть испытывал бессознательное влечение к людям своего пола. На почве длительного отсутствия половой близости с супругой, взаимной эмоциональной холодности и отчужденности у него возникло психо-невротическое нарушение.

Вероятнее всего, до того, как исчезла интимная близость с женой, латентный гомосексуализм никак не проявлялся, считает врач.
Вечером, когда молодые люди и отец девушки выпивали и общались, мужчине могло показаться, что у них с молодым человеком возникла эмоциональная связь. На это косвенно указывает тот факт, что парень и девушка — художники, то есть творческие, эмоционально-открытые люди. Таким образом, мужчина совершил свой дикий поступок на фоне сексуальной и эмоциональной фрустрации, состояния, возникающего в ситуации невозможности удовлетворения своих потребностей, пояснил психоневролог. И, скорее всего, он не осознавал, что совершает насилие, такие люди воспринимают подобное, как бы это странно ни звучало, как некую имитацию любви.


Отсутствие близости с супругом или супругой как правило идет в ногу со взаимной эмоциональной отчужденностью, конфликтами, и, как следствие, одиночеством, подавленностью и депрессивными состояниями. Очень важно в течение жизни не утратить психологический контакт, взаимную поддержку и доверие, гармонию в семейных отношениях, в том числе и сексуальную. Лишенный этих важных элементов человек может представлять собой реальную угрозу, заключил Никита Янушанец.

Читайте также:

В Москве отец девушки изнасиловал ее молодого человека

Мужчина, изнасиловавший парня дочери, объяснил свой поступок

В Москве учителя истории задержали за совращение 13-летней школьницы
#насилие
#художники
#врач
#мнение
#нарушение
#мужчина
#люди
#психология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье на уборку федеральных трасс от снега вывели около 600 спецмашин
19 января 2024, 12:55

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Федеральные трассы в Московской области очищают от снега и льда 573 единицы спецтехники, использовано более 5 тонн противогололёдных материалов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Сейчас на всех федеральных автодорогах, таким как А-104 Дмитровское шоссе, М-2 «Крым», А-106 Рублёво-Успенское шоссе, М-4 «Дон» (старое направление), А-108 «Московское большое кольцо», М-5 «Урал», А-103 Щёлковское шоссе, М-7 «Волга», М-10 «Россия», М-9 «Балтия» и М-8 «Холмогоры», проезд осуществляется в штатном режиме», — уточнили в ведомстве со ссылкой на «Центравтомагистраль».

При этом сложные погодные условия сохранятся до конца дня, поэтому водителям советуют избегать опасных манёвров и соблюдать дистанцию.

Ранее сообщалось, что в Московской области за сутки выпало 45% месячной нормы осадков.

Читайте также:

В Подмосковье за ночь очистили от снега 12 тыс км дорог

Свыше 100 единиц спецтехники задействованы в расчистке железнодорожных путей от снега

В Московской области коммунальные службы приступили к уборке территорий от снега
#дорогимо
#уборка
#снег
#минтранс мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Переведём дух от метели: на выходных москвичам пообещали приятную для прогулок погоду
Синоптик Шувалов: на следующей неделе в столице ожидается плюсовая температура
19 января 2024, 12:49

Фото: IStock/Arseniy Rogov

Выходные в столичном регионе будут безветренными и приятными, несмотря на снижение температуры. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, в предпоследние январские субботу и воскресенье давление будет расти уверенно, снега и ветра не предвидится.
«Температура в субботу будет чуть ниже нормы, но не настолько сильно, чтобы это приносило дискомфорт. В первый выходной день ожидается 8-10 градусов мороза днём, а в воскресенье 12-14 градусов. Но всё-таки не минус 20 и без снегопадов. Не будет этой метели, которая сносила с ног в четверг вечером. Ветра не будет от слова совсем», — рассказал специалист.
Начало недели, по словам Шувалова, будет похоже на выходные: понедельник будет безветренным и с относительно низкими температурами. Но уже во вторник в столичный регион придут погодные перемены.
«У нас опять начнётся падение давления, снег и ветер опять обретут силу. Ожидаются порывы до 12 метров в секунду. В среду тоже ждём снег и повышение температуры уже до 0… -5 градусов, а четверг и пятница будут уже с плюсовой температурой», — заключил синоптик.
Читайте также:

В Подмосковье за сутки выпало 40% месячной нормы осадков

Высота столичных сугробов превысила климатическую норму

На участке трассы М-12 «Восток» закрыли движение из-за непогоды
#падение
#снег
#температура
#выходные
#ветер
#регион
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мстительная женщина попыталась обокрасть бывшего жениха из-за отмены свадьбы
В Великобритании женщина пыталась обокрасть жениха из-за отмены свадьбы
19 января 2024, 12:48

Фото: istock / fizkes

В Великобритании женщина попыталась обокрасть бывшего жениха, который отменил с ней свадьбу. Об этом пишет Manchester Evening News.
31-летняя Розмари Лай из города Манчестер познакомилась с мужчиной в 2017 году на сайте знакомств. В 2018 году он сделал ей предложение. Британец оплачивал покупки невесты и их совместные путешествия. После предложения Розмари начала заниматься подготовкой к свадьбе и ее место проведения. Известно, что она склонялась к дорогим заведениям. Лай была в курсе, что жених унаследовал деньги и недвижимость от бабушки, поэтому считала, что он сможет оплатить дорогое мероприятие.

Но он сказал ей, что роскошные заведения оплатить не получится и предложил невесте найти место подешевле. В итоге они начали много ссориться, и мужчина решил отменить свадьбу.

После этого он стал жертвой мошенников и потерял 3 тысячи фунтов стерлингов (334 тысячи рублей). Из-за ухудшения психического здоровья мужчина попал в больницу. Невзирая на это, мстительная девушка вместо поддержки решила наказать его за разрыв отношений.

Она начала присылать экс-жениху поддельные письма от судебных приставов, которые требовали выплатить более 63 тысяч фунтов стерлингов (семь миллионов рублей). Три года он получал подобные письма, пока не узнал правду и на пошел в суд с заявлением.

Лай признала свою вину по одному пункту обвинения в мошенничестве и трем пунктам обвинения в создании или поставке материалов с целью мошенничества. Британку приговорили к тюремному заключению сроком на два года и три месяца.

Читайте также:

Заслуженный артист России Шиленков умер в ванне отеля

Уголовное дело возбудили по факту поджога подмосковного дома участника СВО

Десятки мигрантов были уволены из-за забастовки на заводе под Ростовом

#суд
#деньги
#выплаты
#женщина
#покупки
#письма
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье за год отремонтировали 150 км федеральных дорог
19 января 2024, 12:39

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Московской области отремонтировано 150 км федеральных автодорог. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На участках федеральных автодорог Новорязанском шоссе и транспортной развязке близ Коломны, Горьковском, Ярославском и Новорижском шоссе заменили верхние слои покрытия.

«На федеральной автодороге А-108 «Московское большое кольцо» в ходе ремонта заменили дорожное покрытие, обустроили съезды и обновили остановки общественного транспорта. Капитальный ремонт отрезков с 343 по 348 км и с 359 по 364 км позволил расширить проезжую часть с двух до четырех полос и увеличить пропускную способность трассы с интенсивностью движения более 7 тыс. автомобилей в сутки», — поделились в министерстве.

Кроме этого, были отремонтированы 10 км федеральной трассы М-10 «Россия» в Клину и обустроили разворотную петлю на 47-м км Горьковского шоссе.

Стоит отметить, что в рамках программы в этом году планируют провести ремонт еще на 100 км дорог Московской области.

Читайте также:

В Подмосковье за ночь очистили от снега 12 тыс км дорог

На Курском вокзале открыли обновлённый пешеходный тоннель №1

Более 700 пешеходных переходов в Подмосковье оборудовали дополнительной подсветкой
#подмосковье
#минтранс мо
#ремонт
#остановки
#трассы
#капитальный ремонт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мытищах построят три трансформаторные подстанции
19 января 2024, 12:38

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Три трансформаторные подстанции построят специалисты компании «Мособлэнерго» на территории городского округа Мытищи в текущем году, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.
«Новые подстанции появятся на улице труда в городе Мытищи, а посёлке Пирогово и в деревне Коргашино», — уточняется в сообщении.

Кроме того, для повышения надёжности электроснабжения в округе будет реконструирована подстанция на улице Коминтерна в Мытищах, отремонтированы здания ещё двух трансформаторных подстанций. Энергетики также обновят 600 метров кабельной линии электропередачи на территории деревни Болтино.

Основные работы запланированы на весну и лето.

Читайте также:

В Балашихе за год отремонтируют и построят более трёх километров ЛЭП

Подмосковных энергетиков перевели в режим повышенной готовности

В Раменском округе отремонтируют восемь трансформаторных подстанций
#мытищи
#электричество
#мособлэнерго
#минэнерго мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Роспотребнадзоре ответили на сообщения о новой смертельной пандемии
Роспотребнадзор опроверг сообщения о новой пандемии от «болезни X»
19 января 2024, 12:28

Фото: iStock/ismagilov

Роспотребнадзор прокомментировал распространившиеся в соцсетях сообщения о начале новой смертельной эпидемии. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Так, один из постов гласил о том, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус якобы объявил начало мировой эпидемии, которая была вызвана «болезнью X».

Также сообщалось, что в Китае якобы распространяется новый штамм коронавируса, от которого пока не существует вакцины. При этом данное заболевание ведёт к 100-процентной смертности населения.

При этом, на самом деле, в ходе Давосского форума Гебрейесус заявил, что термин «болезнь X» обозначает любое неизвестное заболевание и используется с 2018 года, и в настоящий момент никакой конкретной угрозы нет.

В Роспотребнадзоре опровергли все распространившиеся в соцсетях заявления о начале новой эпидемии. Так подчеркнули, что в ходе заседания ВОЗ рассматривалась разработка нового международного соглашения по борьбе с пандемиями. Окончательное решение по этому соглашению будет принято до мая этого года.

Читайте также:

Роспотребнадзор прокомментировал заявления о «болезни Х»

Человечество предупредили о пандемии «Болезни X»

Вирусолог рассказал о гипотетической «болезни Х»
#роспотребнадзор
#пандемия
#эпидемия
#вирусы
#опасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Пытаются задушить правду»: Режиссёр Михалков отреагировал на блокировку YouTube-канала
Режиссёр Никита Михалков отреагировал на блокировку своего YouTube-канала
19 января 2024, 12:24

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российский режиссёр Никита Михалков отреагировал на блокировку своего YouTube-канала «Бесогон ТВ», в своём Telegram-канале.
«Если они думают тем самым задушить правду, им это не удастся – все, что пытаются задавить, в итоге звучит только громче. Я буду продолжать говорить правду, свою правду, которую я, возможно, не знаю, но которую точно ищу», — прокомментировал ситуацию Михалков.

Режиссёр также выразил своё удивление тем, что несмотря на нынешние мировые ограничения и санкции его канал на видеохостинге смог просуществовать столь долгое время.

При этом, он успокоил зрителей, заявив, что его авторскую программу можно будет посмотреть на других интернет-ресурсах.

Читайте также:

YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова

Михалков, Бутман и Бокерия вручили лауреатам премию «Мы рядом. Доброе дело»

Никита Михалков рассказал о том, как его дважды подвёл Олег Меншиков
#санкции
#интернет
#михалков
#youtube
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье упростили оформление документов для школьных турпоездок
19 января 2024, 12:20

Фото: iStock/Iana Pronicheva

Новые опции стали доступны при онлайн-оформлении договоров о школьном туризме на подмосковном портале госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Теперь данные о поездке заполняются автоматически по коду туристического продукта. Кроме того, сервис самостоятельно проверит факт обучения ребёнка в школе, а социальный сертификат на бесплатную поездку будет оформлен проактивно», — говорится в сообщении.
Туристические услуги предоставляются в Подмосковье бесплатно – по социальному сертификату — школьникам 5-9 классов. В рамках этой льготы доступны поездки по региону и посещение Третьяковской галереи. Каждому школьнику положен один сертификат в год.

Читайте также:

В Подмосковье упростили открытие розничных рынков

В Московской области упростили получение земли без торгов онлайн

Оформление опеки над пожилыми и инвалидами в Подмосковье оцифровали
#цифровизация
#госуслуги
#туризм
#школьники
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В посёлке Монино снесли аварийную водонапорную башню
19 января 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Заброшенную водонапорную башню снесли в посёлке Монино городского округа Щёлково, на освободившемся участке планируется провести озеленение, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Водонапорная башня, построенная ещё в 30-х годах прошлого века, находилась между домами №№5 и 7 по Авиационной улице. Башня давно не использовалась в системе водоснабжения посёлка, а в сентябре 2023 года на объекте частично обрушилась кирпичная кладка, поэтому прилегающую территорию пришлось огородить», — отмечается в сообщении.
Сейчас водонапорная башня снесена, участок расчищен от строительного мусора, а весной там посадят деревья и кустарники.

Всего в городском округе Щёлково выявлено 290 аварийных и недостроенных объектов, из которых 181 – самострой. В настоящее время снесли либо привели в соответствие с нормами 183 объекта, работы продолжаются.

Читайте также:

В Пущине построят два дома для переселенцев из аварийного жилья

В Химках до конца года отремонтируют более 50 фасадов жилых домов

Жильцам аварийных домов Солнечногорска начнут давать новые квартиры с мая
#монино
#снос
#аварийное здание
#мособлархитектура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф