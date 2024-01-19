Психоневролог назвал причины изнасилования мужчиной парня своей дочери

Фото: соцсети Никиты Янушанца
Вероятнее всего, до того, как исчезла интимная близость с женой, латентный гомосексуализм никак не проявлялся, считает врач.
Вечером, когда молодые люди и отец девушки выпивали и общались, мужчине могло показаться, что у них с молодым человеком возникла эмоциональная связь. На это косвенно указывает тот факт, что парень и девушка — художники, то есть творческие, эмоционально-открытые люди. Таким образом, мужчина совершил свой дикий поступок на фоне сексуальной и эмоциональной фрустрации, состояния, возникающего в ситуации невозможности удовлетворения своих потребностей, пояснил психоневролог. И, скорее всего, он не осознавал, что совершает насилие, такие люди воспринимают подобное, как бы это странно ни звучало, как некую имитацию любви.
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