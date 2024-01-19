Психоневролог назвал причины изнасилования мужчиной парня своей дочери

Федеральные трассы в Московской области очищают от снега и льда 573 единицы спецтехники, использовано более 5 тонн противогололёдных материалов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Сейчас на всех федеральных автодорогах, таким как А-104 Дмитровское шоссе, М-2 «Крым», А-106 Рублёво-Успенское шоссе, М-4 «Дон» (старое направление), А-108 «Московское большое кольцо», М-5 «Урал», А-103 Щёлковское шоссе, М-7 «Волга», М-10 «Россия», М-9 «Балтия» и М-8 «Холмогоры», проезд осуществляется в штатном режиме», — уточнили в ведомстве со ссылкой на «Центравтомагистраль».

При этом сложные погодные условия сохранятся до конца дня, поэтому водителям советуют избегать опасных манёвров и соблюдать дистанцию.

Ранее сообщалось, что в Московской области за сутки выпало 45% месячной нормы осадков.

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