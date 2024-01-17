Мужчина, изнасиловавший парня дочери, объяснил свой поступок

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Мужчина, который изнасиловал парня своей дочери, пояснил, что у него давно не было близости из-за проблем с супругой, он также мог перепутать молодого человека с подружкой дочери. В злополучный вечер молодые люди отдыхали втроем. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, парень пришел к своей девушке в гости вместе с ее подругой. Все они являются художниками и воспитываются в обеспеченных семьях. В тот вечер они планировали вместе поработать над картинами. Со своей девушкой пострадавший парень знаком еще со школы и неоднократно виделся с ее отцом.
По одной из версий, мужчина, находясь в алкогольном опьянении, мог перепутать парня с подругой дочки. Также он принес свои извинения и пояснил, что него давно не было секса с супругой.
Напомним, ранее стало известно, что в столичном районе Митино молодой человек пришел в гости к своей подруге, где впоследствии его изнасиловал отец девушки.
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По одной из версий, мужчина, находясь в алкогольном опьянении, мог перепутать парня с подругой дочки. Также он принес свои извинения и пояснил, что него давно не было секса с супругой.
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Элина Позднякова