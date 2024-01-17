В Москве отец девушки изнасиловал ее молодого человека

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В столичном районе Митино молодой человек пришел в гости к своей подруге, где впоследствии его изнасиловал отец девушки. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, 16 января в полицию обратился 22-летний молодой человек. Он рассказал, что накануне пошел в гости к своей подруге. В квартире кроме них также находился отец девушки. Парочка проводила вечер, распивая алкогольные напитки. Мужчина также выпивал одельно от ребят и не мешал им. Однако поздней ночью, по словам парня, мужчина набросился на него и изнасиловал.
Сотрудники полиции приняли заявление и начали проверку по факту инцидента.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае рецидивист изнасиловал двух девушек, а затем, под угрозой смерти, заставил их заняться друг с другом сексом на камеру. По информации СМИ, ранее судимый мужчина затащил к себе в автомобиль 18-летнюю девушку и 16-летнего подростка. Сперва он изнасиловал обеих жертв, а затем, угрожая задушить их шнурками, заставил пленниц заниматься друг с другом сексом на камеру.
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Сотрудники полиции приняли заявление и начали проверку по факту инцидента.
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Элина Позднякова